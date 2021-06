Realme GT arrive bientôt en Europe, pourrait être un tueur phare à noter

Les téléphones phares abordables exécutant le dernier et le meilleur processeur Snapdragon 888 ne sont pas très courants, mais il semble que Realme apportera un tel appareil en Europe plus tard ce mois-ci.

Une source de confiance de l’entreprise a déclaré à Android Authority que le Realme GT, qui a été lancé en Chine en mars, arrivera en Europe à la mi-juin. Au cas où vous l’auriez manqué, le Realme GT est équipé d’un SoC Snapdragon 888, d’un écran OLED de 6,43 pouces à 120 Hz, de 8 Go à 12 Go de RAM et de 128 Go à 256 Go de stockage.

Une image que nous avons obtenue (voir plus bas dans la page) montre également 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, ce qui serait une nouvelle variante de stockage non vue en Chine. Quoi qu’il en soit, il y a beaucoup de puissance sur le robinet si vous appréciez les meilleures performances possibles. L’arrière du téléphone montre également la certification CE, ce qui suggère qu’il s’agit bien d’une GT à destination de l’Europe.

Le haut de gamme à prix réduit de Realme est également équipé d’une batterie de 4500 mAh, d’une charge filaire de 65 W et d’un port pour casque. La photographie est gérée par un appareil photo principal de 64 MP, un objectif ultra-large de 8 MP et un capteur macro de 2 MP. Un vivaneau selfie 16MP est monté dans une découpe perforée.

Realme GT : Un nouveau flagship killer ?

La source nous a dit que les prix seraient très agressifs pour le nouveau produit phare, ajoutant qu’il aurait “presque le même prix qu’en Chine”. Le Realme GT a été lancé à 2 799 yuans (~ 439 $) en Chine. Pendant ce temps, l’Iqoo 7 Legend a été lancé en Inde plus tôt cette année pour Rs 39 990 (~ 548 $). Si le prix européen du Realme GT est même d’environ 50 $ à ~ 100 $ de plus que le prix chinois, il sera toujours moins cher que l’un des téléphones Snapdragon 888 les moins chers en dehors de la Chine.

Realme a confirmé le mois dernier que la version chinoise du Realme GT avait accès à la version bêta d’Android 12, ajoutant que la variante mondiale y aurait accès lorsque le téléphone serait lancé en dehors de la Chine. Notre source a réitéré cette information, ajoutant que les utilisateurs du monde entier pourront ouvrir la boîte et télécharger la version bêta à partir du jour du lancement (aucun processus d’inscription n’est nécessaire).