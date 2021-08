Realme GT arrive enfin en Inde

in

Kris Carlon / Autorité Android

TL;DR

Le produit phare abordable de Realme débarque enfin en Inde. Le Realme GT contient un SoC Snapdragon 888, un écran AMOLED 120 Hz et une charge de 65 W. Il arrive le 25 août, à partir de Rs 37 999.

Après avoir fait ses débuts officiels en Chine en mars, Realme a officiellement déployé le Realme GT en Inde.

Le téléphone abordable, qui se concentre sur l’emballage des spécifications haut de gamme dans un package plus accessible, est alimenté par le SoC Snapdragon 888. Vous regardez également un écran AMOLED de 6,43 pouces à 120 Hz et une charge de 65 W pour la batterie de 4 500 mAh.

Il y a un appareil photo principal de 64 MP à l’arrière pour les obturateurs, avec une prise en charge de la lecture d’un appareil photo grand angle de 8 MP et macro de 2 MP. Il y a aussi une caméra selfie 16MP à l’avant. Les autres fonctionnalités pratiques incluent des capacités 5G, des haut-parleurs stéréo et une prise casque 3,5 mm.

Prix ​​et disponibilité de Realme GT en Inde

Realme proposera la GT dans deux configurations RAM/stockage, à savoir 8 Go/128 Go et 12 Go/256 Go. Le prix commence à Rs 37 999 sur Flipkart (~ 511 $) pour le premier, s’étendant à Rs 41 999 (~ 565 $) pour la configuration supérieure. Le modèle de base est nettement moins cher que les 449 € (~ 531 $) que Realme demande à ses clients européens.

Dashing Silver et Dashing Blue sont les coloris standard proposés. Realme propose le modèle 12 Go/256 Go dans la livrée Racing Yellow inspirée des voitures de performance.

La vente générale commence le mercredi 25 août 2021, selon son annonce officielle sur Twitter. Vous pouvez également accrocher le téléphone via le canal en ligne officiel de Realme.