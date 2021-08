Realme GT contre Realme GT Master Edition : toutes les différences que vous vouliez savoir

Realme GT Master Edition à droite, Realme GT à gauche. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

La série Realme GT a été officiellement lancée en Inde. Il y a deux smartphones pour démarrer. L’un, appelé Realme GT, est un téléphone « phare » axé sur les performances, tandis que l’autre, appelé Realme GT Master Edition, est un téléphone de milieu de gamme abordable axé sur le design. Les deux téléphones ont des fiches techniques intéressantes et des prix très agressifs. Alors que la Master Edition Realme GT commence à Rs 25 999, la GT commence à Rs 37 999.

Lire aussi | Déballage et premier aperçu de Realme GT Master Edition 5G : conception, spécifications, fonctionnalités et tout ce qu’il faut savoir

Nous passerons en revue ces deux téléphones en détail dans les prochains jours, pour l’instant, voici un rapide aperçu de ce que chacun apporte à la table et de chaque différence que vous vouliez savoir.

Realme GT Master Edition est un smartphone centré sur le design, alors commençons par cela. L’une des variantes de ce téléphone, que Realme appelle Voyager Grey, est l’œuvre du designer emblématique de Muji, Naoto Fukasawa. Elle se distingue par son design en cuir de valise unique en son genre. Des options standard en noir et blanc seront également disponibles. Au départ, ce téléphone est construit en plastique. L’une des variantes du Realme GT est également dotée d’un design unique en cuir végétalien bicolore. Il utilise deux types de matériaux différents sur la plaque arrière pour mettre en valeur son esthétique « voiture de sport ». Une grande partie du téléphone est jaune. Celle-ci est interrompue par une bande verticale noire brillante, qui abrite également les triples caméras du téléphone. Le téléphone est également disponible dans les coloris argent et bleu. Au début, ces deux téléphones sont construits en plastique. Les deux téléphones sont livrés avec un écran Super AMOLED 1080p de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz (échantillonnage tactile de 360 ​​Hz) et une perforation. La luminosité atteint 1000 nits. Il n’y a pas de prise en charge HDR. Il y a un lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran pour la biométrie et aucune protection d’écran, du moins aucune qui n’est annoncée. Le Realme GT dispose d’un chipset Qualcomm Snapdragon 888 associé à jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 256 Go de stockage UFS3.1. Le Realme GT Master Edition dispose d’un SoC Qualcomm Snapdragon 778 associé à jusqu’à 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage. Les deux téléphones manquent d’extension de stockage. Le logiciel à l’intérieur des deux téléphones est Realme UI 2.0 basé sur Android 11. Le Realme GT a une batterie de 4 500 mAh tandis que le Realme GT Master Edition a une batterie plus petite de 4 300 mAh. Les deux téléphones prennent en charge la charge rapide de 65 W. Les deux téléphones ont la même configuration de caméra arrière avec un appareil photo principal de 64 MP, un ultra grand angle de 8 MP et un autre appareil de prise de vue macro de 2 MP. À l’avant, la Master Edition dispose d’un appareil photo 32MP. Le Realme GT dispose d’une caméra frontale de 16 MP. Le Realme GT est livré avec deux haut-parleurs stéréo avec prise en charge audio Hi-Res. L’édition Master dispose d’un seul haut-parleur. Le Realme GT prend en charge le Wi-Fi 6. Le Realme GT Master Edition 5G est disponible en trois configurations : 6 Go/128 Go, 8 Go/128 Go et 8 Go/256 Go. Le modèle de base 6 Go/128 Go coûte Rs 25 999, le 8 Go/128 Go Rs 27 999 tandis que la version haut de gamme 8 Go/256 Go vous coûtera Rs 29 999. Le Realme GT 5G est disponible en deux configurations : 8 Go/128 Go et 12 Go/256 Go. Le modèle de base 8 Go/128 Go coûte Rs 37 999 tandis que la version haut de gamme 12 Go/256 Go vous coûtera Rs 41 999.

Lire aussi | Le Realme GT 5G lance le tueur phare, une catégorie que OnePlus a abandonnée il y a des années

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.