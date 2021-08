Realme GT est en vente aujourd’hui : consultez le prix, les spécifications et les offres

Premier téléphone phare de Realme après le Realme X50 Pro, le Realme GT sera mis en vente à partir d’aujourd’hui via Flipkart. Le Realme GT a été annoncé aux côtés des ordinateurs portables Realme GT Master Edition et Realme Book la semaine dernière.

Le Realme GT est au prix de Rs 37 999 pour la variante de base avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne et la variante 12 Go + 256 Go est au prix de Rs 41 999. L’appareil est disponible dans les couleurs Dashing Blue, Dashing Silver et Racing Yellow.

En termes d’offres de lancement, vous pouvez bénéficier d’une remise instantanée de Rs 3 000 avec la carte de crédit ICICI Bank et la transaction EMI par carte de crédit. En dehors de cela, vous bénéficiez d’offres EMI sans frais jusqu’à six mois et, comme toujours, il y a 5% de cashback illimité pour les utilisateurs de cartes de crédit Flipkart Axis Bank.

Spécifications et fonctionnalités de Realme GT

Alors que le téléphone est arrivé en Inde quelques mois après son lancement en Chine, le Realme GT est désormais le smartphone le moins cher avec le chipset Snapdragon 888 en Inde. Il est associé à jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS 3.1. Il est livré avec jusqu’à 7 Go de RAM virtuelle supplémentaire.

Dans le département visuel, le Realme GT est livré avec un écran Full HD+ Super AMOLED de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Dans le département d’optique, vous regardez un capteur principal de 64MP, un objectif ultra-large de 8MP et un tireur macro de 2MP. Il y a un vivaneau selfie 16MP sur le devant.

Le Realme GT a 4 500 mAh et prend en charge la charge rapide Super Dart de 65 W, ce qui signifie que vous obtenez une charge complète en seulement 35 minutes. Les autres fonctionnalités incluent Bluetooth 5.2, Wi-Fi double bande Wi-Fi 802.11, une prise casque 3,5 mm et un skin logiciel Realme UI 2.0 basé sur Android 11. Le téléphone pèse 187 grammes et mesure 9,1 mm.

Faut-il acheter le Realme GT ?

Le Realme GT est un puissant smartphone Android doté d’un processeur de pointe, d’une charge rapide et d’une construction svelte. Il y a beaucoup à aimer, surtout le prix, car cet appareil est beaucoup plus abordable que ses spécifications ne le suggèrent, et donc si vous êtes à la recherche d’une bête à petit budget, c’est un excellent choix.

