Realme GT, les téléphones de la série Narzo se vendent avec de grosses remises lors des soldes de fin d’année ; bonnes affaires, autres détails

La vente de fin d’année Realme durera jusqu’au 30 décembre.

Realme a apporté des réductions de prix importantes pour ses combinés milieu de gamme et haut de gamme lors de sa vente annuelle de fin d’année en Inde. La vente prévoit des remises sur les séries Realme C, Narzo, Realme GT Neo 2 5G allant de Rs 500 à Rs 4 000. La vente durera jusqu’au 30 décembre.

Le Realme GT Neo 2 5G 8 Go/128 Go se vend à 31 999 Rs, soit 4 000 Rs de moins que le prix de départ normal du smartphone. Le modèle haut de gamme avec 12 Go + 256 Go de stockage se vend à Rs 35 999. De même, le prix de Realme GT Master Edition est également en baisse de Rs 4 000. La variante de stockage 6 Go + 256 Go du téléphone est disponible jusqu’au 30 décembre à Rs 25 999, tandis que l’option de stockage 8 Go + 128 Go est disponible à Rs 27 999. Le modèle haut de gamme de GT Master avec 8 Go + 256 Go de stockage coûtera Rs. 29 999 lors de la vente.

Les modèles Realme 8 et Realme 8s 5G ont également bénéficié d’une réduction de prix de 2 000 roupies. Les Realme 8s 5G avec 8 Go + 128 Go de stockage coûtent désormais Rs 19 999, tandis que le combiné Realme 8 avec la même capacité de stockage est disponible pour Rs 18 499 via le site officiel de Realme et Flipkart jusqu’à ce que la vente dure.

Les modèles Realme 8 6 Go et 8 Go bénéficient tous deux d’une remise de 1 500 Rs chacun et seront disponibles à 16 999 Rs et 17 999 Rs, respectivement.

En ce qui concerne les téléphones Realme de la série Narzo, Realme Narzo 50A avec 4 Go + 64 Go de stockage bénéficiera d’une remise de 1 000 Rs et sera répertorié au prix de 11 499 Rs. Le modèle haut de gamme avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage embarqué coûtera Rs 12 499.

Les smartphones économiques comme Realme C25Y ont également bénéficié d’une réduction de prix de 1 000 roupies lors de la vente. Le modèle de stockage 4 Go + 64 Go se vend à Rs 10 999, tandis que l’option de stockage 4 Go + 128 Go pour Rs 11 999 jusqu’à la vente dure.

Le combiné Realme C21Y avec une configuration de stockage de 4 Go + 64 Go après une remise de 500 Rs est disponible à l’achat à 10 499 Rs. Le prix du modèle de stockage Realme C21 3 Go + 32 Go a été réduit de Rs 500 et se vend au prix de Rs 9 499 lors de la vente. Le modèle haut de gamme avec 4 Go + 64 Go de stockage coûtera Rs 10 499.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.