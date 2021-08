Realme GT Master Edition 5G avec un design en cuir de valise, Realme GT 5G avec Snapdragon 888 lancé en Inde

Realme GT 5G

La série Realme GT 5G a été officiellement lancée en Inde. Comme prévu, il y a deux téléphones pour démarrer. L’un est le Realme GT Master Edition 5G qui se concentre sur le design, ce qui est tout à fait unique pour un téléphone de sa catégorie. L’autre, appelé Realme GT 5G, est un téléphone phare avec le système sur puce Snapdragon 888 de Qualcomm. Parallèlement à ces téléphones, Realme a également lancé son premier ordinateur portable, le Realme Book Slim, doté d’un design tout en métal haut de gamme, d’un écran 2K et de processeurs Intel Core de 11e génération.

Realme GT Master Edition 5G, Realme GT 5G Inde prix et détails de disponibilité

Le Realme GT Master Edition 5G est disponible en trois configurations : 6 Go/128 Go, 8 Go/128 Go et 8 Go/256 Go. Le modèle de base 6 Go/128 Go coûte Rs 25 999, le 8 Go/128 Go Rs 27 999 tandis que la version haut de gamme 8 Go/256 Go vous coûtera Rs 29 999.

L’édition Master Realme GT sera disponible à partir du 26 août sur realme.com, Flipkart et les magasins hors ligne.

Le Realme GT 5G est disponible en deux configurations : 8 Go/128 Go et 12 Go/256 Go. Le modèle de base 8 Go/128 Go coûte Rs 37 999 tandis que la version haut de gamme 12 Go/256 Go vous coûtera Rs 41 999.

Le Realme GT 5G sera disponible à partir du 25 août sur realme.com, Flipkart et les magasins hors ligne.

Détails du matériel Realme GT 5G

Le Realme GT 5G, basé sur le processeur haut de gamme de la série 8 de Qualcomm, alias Snapdragon 888, se concentre uniquement sur les performances. Le téléphone est livré avec jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 256 Go de stockage UFS3.1. Ce n’est pas extensible. Le Realme GT est également livré avec un système de refroidissement VC en acier inoxydable pour une meilleure gestion de la chaleur.

Le reste des spécifications comprend un écran Super AMOLED de 6,43 pouces avec une résolution de 1080p et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ainsi qu’une découpe de perforation qui abrite un appareil photo de 16 MP. Au dos, le téléphone dispose de trois caméras, dont une principale de 64 MP, un ultra grand-angle de 8 MP et un autre capteur macro de 2 MP.

L’ensemble est alimenté par une batterie de 4 500 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 65 W. Le téléphone est également livré avec deux haut-parleurs stéréo avec prise en charge audio Hi-Res et une prise casque. Le logiciel à l’intérieur du téléphone est Realme UI 2.0 basé sur Android 11.

L’une des variantes du Realme GT est livrée avec un design en cuir végétalien bicolore. Il utilise deux types de matériaux différents sur la plaque arrière pour mettre en valeur son esthétique « voiture de sport ». Une grande partie du téléphone est jaune – la couleur de signature de Realme – interrompue par une bande verticale noire brillante – elle abrite également les triples caméras du téléphone. Le téléphone sera également disponible dans les coloris argent et bleu.

Détails du matériel Realme GT Master Edition 5G

Realme GT Master Edition 5G

Le Realme GT Master Explorer se distingue quant à lui par son design en cuir de valise unique en son genre mettant en vedette les œuvres du designer emblématique de Muji, Naoto Fukasawa. Cette variante particulière viendra en gris. Des options standard en noir et blanc seront également disponibles.

En ce qui concerne les spécifications, la Master Edition Realme GT est livrée avec un écran Super AMOLED 1080p de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une découpe par perforation. Sous le capot, il dispose d’un SoC Qualcomm Snapdragon 778 associé à jusqu’à 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage. Le logiciel à l’intérieur du téléphone est Realme UI 2.0 basé sur Android 11.

Pour la photographie, l’édition Master dispose d’une configuration triple caméra à l’arrière avec un principal 64MP, un ultra grand-angle 8MP et un autre macro shooter 2MP. À l’avant, il dispose d’un appareil photo 32MP.

L’ensemble est complété par une batterie de 4 300 mAh avec une charge rapide de 65 W.

