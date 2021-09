Realme GT Master Edition en Espagne, et avec l’offre en Amazon

in

Hoy era el día marcado en rojo por el fabricante Realme, momento en el que lanzaba a la venta el nuevo GT Master Edition. Un smartphone que, como el propio slogan que le acompaña indica, llega con la etiqueta de convertirse en el killer de la gama media. Fijándonos sus especificaciones y diseño, seguro que así será, más aun teniendo en cuenta el gran precio con el que llega. Por si fuera poco, con motivation de la puesta en venta, el nuevo Realme GT Master Edition ha aterrizado fr Amazon con una interesante oferta.

Concretamente, estan disponible dos versions en oferta, la que cuenta con una memoria RAM de 6 GB y 128 GB de ROM y otra que alcanza los 8 GB de RAM y que cuenta con 256 GB de espacio para el almacenamiento interno.

Offre pour le Realme GT Master Edition en Amazon

La primera de ellas, es decir el Realme GT Master Edition con 6 Go de RAM et 128 Go de ROM está disponible a un precio final en oferta de tan seul 299 euros, cuando su precio oficial es de 349 euros. Por lo tanto, podremos ahorrar 50 euros en su compra.

Por otro lado, la version más vitaminada también la podemos conseguir con el mismo ahorro. Es decir, de los 399 euros de su precio original, ahora es posible conseguir el Realme GT Master Edition con 8 Go de RAM et 256 Go de capacité interna por un precio de 349 euros.

La promoción en Amazon únicamente est disponible durante el dia de hoy y mañana, por lo que si quieres hacerte con este increíble smartphone a estos precios, debes darte prisa y hacer tu pedido antes de que sea tarde, ya que el miércoles día 8 de septiembre ya volverá a su precio original.

Spectaculaire diseño y un gran rendimiento

Este nuevo Realme GT Master Edition es un teléfono móvil que entra por los ojos y que no quieres soltarlo cuando lo tienes en tus manos. Oui que cuenta con un cuerpo cubierto de cuero vegano ecológico que es muy suave al tacto. Un teléfono que ha sido conçu par Naoto Fukasawa, tal y como se puede comprobar en la parte trasera del móvil, donde encontramos su firma grabada con un proceso especial de nanograbado. Diseño que además ha sido inspirado en una maleta.

En su intérieur cuenta con el primer procesador 5G del mundo, el Snapdragon 778G de Qualcom, un processeur que ha sido fabricado con un proceso de 6 nanometros que incrementa el rendimiento considérablemente y que ofrece conectividad 5 G.

Como ya hemos indicado anteriormente, existen dos acabados en lo que tiene que ver con la memoria RAM que acompaña a este fantástico procesador y su capacidad para el almacenamiento interno. Pour un lado la que cuenta con 6 GB de RAM y 128 GB de ROM y the que ofrece 8 GB de RAM y 256 GB de espacio interno.

El nuevo Realme GT Master Edition est équipé avec un pantalon AMOLED de 120 Hz, idéntica a la del Realme GT et que se convierte muy posiblemente en la mejor pantalla que podemos encontrar en su segmento. En el apartado multimédia hay que destacar su apartado fotográfico con cámara de 64 MP con gran angular y lente macro que dispone de un exclusivo mode de photographie urbaine et une caméra frontale Sony de 32 MP avec un mode belle avec une intelligence artificielle.

En lo que a la batería se refiere, el Realme GT Master Edition es un teléfono que nos acompañará durante todo el día sin problema, eso sí, gracias a su Carga SuperDart de 65 W es posible recargar la batería al 100% en tan solo 33 minutos de carga.