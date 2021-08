Realme GT Master Edition pourrait en fait prendre en charge la charge MagDart

in

Le Realme GT Master Edition arrivera en Inde la semaine prochaine, marquant les débuts du smartphone sur les marchés hors de Chine. Bien que nous connaissions la plupart de ses spécifications, une fonctionnalité surprenante pourrait nous être réservée: la prise en charge de la charge magnétique sans fil MagDart.

Dévoilée en Chine le mois dernier, la Realme GT Master Edition est une extension de la série d’appareils phares de la marque dans le segment milieu de gamme. Comme avec les autres variantes Master Edition, il a un design unique qui est rare sur les smartphones.

Ce qui est plus intéressant, c’est le fait qu’un prototype Realme GT Master Edition a été récemment repéré par le pronostiqueur OnLeaks qui prend en charge MagDart. MagDart est la nouvelle technologie de charge sans fil de Realme où les sources d’alimentation se fixent magnétiquement à un appareil pour charger à des vitesses plus élevées sans les tracas des blocs de charge sans fil conventionnels.

Image 1 sur 2

(Crédit image: OnLeaks) Image 2 sur 2

(Crédit image: OnLeaks)

Comme le montrent les images partagées avec 91mobiles, les chargeurs MagDart en forme de rondelle et de plus grand cube fonctionnent avec le Realme GT Master Edition, vraisemblablement à 15W et 50W respectivement.

Cependant, lors de l’annonce, Realme n’a pas mentionné quand il arriverait sur un appareil disponible dans le commerce et lequel serait-il – juste un concept de téléphone appelé Realme Flash a été présenté.

Les images de la charge de Realme GT Master Edition via MagDart pourraient signifier que l’appareil a pris en charge la charge magnétique sans fil à un moment donné de la phase de développement et a été annulé sur le produit final, ou que le téléphone est en fait fourni avec la prise en charge de MagDart, mais la société Je ne voulais pas le mentionner pour le moment.

Téléphone concept Realme Flash (Crédit image: Realme)

Aucun des smartphones actuels de Realme ne prend en charge MagDart, mais le produit phare Realme GT est livré avec un étui en option qui ajoute la technologie nécessaire pour une charge magnétique rapide sans fil. Dans le même ordre d’idées, la société souhaite peut-être garder la Realme GT Master Edition prête pour le moment où cette fonctionnalité sera disponible. Il n’y a aucun moyen d’obtenir des éclaircissements à ce sujet, sauf d’ouvrir un appareil, nous vous suggérons donc d’attendre plus de détails officiels à ce sujet.

Le Realme GT Master Edition qui sera lancé en Inde le 18 août dispose d’une batterie de 4 300 mAh avec prise en charge de la charge SuperDart de 65 W. Les autres spécifications incluent le chipset Snapdragon 778G, un écran Super AMOLED 120 Hz, une configuration à trois caméras et plus encore. Il y aura également une variante spéciale avec un dos en cuir végétalien 3D censé ressembler à une valise.