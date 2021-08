Realme GT Master et Explorer Edition : deux tueurs géants de milieu de gamme qui vont secouer le marché | La technologie

L’arrivée du realme GT a été une véritable révolution prenant le témoin de ces mythiques Flagship killers de OnePlus ou Xiaomi intégrant du matériel haut de gamme à un prix milieu de gamme.

Realme a décidé de répéter la formule pour dominer d’une main de fer dans le milieu de gamme en présentant le Realme GT Master Edition Oui Édition GT Explorateur, deux mobiles avec un hardware un cran en dessous du realme GT –que nous analysons ici–, mais avec un prix de démolition.

Seul le realme GT Master Edition arrivera en Espagne, tandis que la GT Explorer Edition est réservée au marché asiatique.

Nous avons pu les tester avant leur présentation officielle et voici l’analyse de la GT Explorer Edition, et la unboxing de la GT Master Edition.

realme GT Explorerrealme GT Master Edition Display 6,55 “Panneau AMOLED avec côtés incurvés | FullHD + résolution de 2 400 x 1 080 pixels | 402 dpi | Rafraîchissement 120 Hz | Échantillonnage 480 Hz | HDR10 + | Panneau AMOLED 100% DCI-P3 6,43” | Résolution FullHD + de 2 400 x 1 080 pixels | 409 ppp | Rafraîchissement 120 Hz | Échantillonnage 480 Hz | HDR10+ | 100% DCI-P3ProcesseurSnapdragon 870Snapdragon 778G 5GMMémoire RAM8 et 12 Go6 et 8 GoStockage 128 et 256 Go128 et 256 GoCaméras principales50 Mpx f/1.88 OIS principal | 16MP f/2,2 grand angle | Macro 2MP f / 2.4Main 64MP f / 1.8 | 8MP f/2.3 grand angle | 2 Mpx f/2.4 macro Caméra frontale 32 Mpx f/2 532 Mpx f/2.5 Batterie 4 500 mAh | 65 W de charge | Chargeur inclus4 300 mAh | 65 W de charge | Chargeur inclusSystème d’exploitationAndroid 11 + realmeUI 2.0Android 11 + realUI 2.0Dimensions et poids159,9 mm x 72,5 mm x 8 mm | 183 grammes 159,9 mm x 72,5 mm x 8 mm | 174 grammes (180 gr la version Voyager grise) Prix Environ 500 euros pour changer 349 euros (6 Go + 128 Go) | 399 euros (8 Go + 256 Go)

Nouveau processeur sous le capot et charge rapide Super DART

Comme il realme GT Explorer en tant que GT Master Edition vient d’être présenté ils intègrent un matériel milieu de gamme, mais présentent quelques différences dans leur choix.

L’une des grandes nouveautés est l’incorporation de premier processeur Qualcomm Snapdragon 778G 5G pour atteindre le marché. Concrètement, il le fait à bord de la GT Master Edition qui arrivera dans notre pays, tandis que le GT Explorer parie sur un Snapdragon 870.

La nouvelle puce se situe dans le milieu de gamme supérieur et a été fabriquée en lithographie 6 nm offrant jusqu’à 40% de puissance en plus grâce aux cœurs Kryo 670, tandis que le GPU Adreno 642L augmente les performances graphiques jusqu’à 40 % par rapport à la série Qualcomm 700 de génération précédente.

Le nouveau processeur promet des améliorations dans le traitement photographique et en connectivité 5G, et rejoint le prise en charge des réseaux Wi-Fi 6 Oui Bluetooth 5.2 que proposait déjà le Snapdragon 870 du GT Explorer. Aussi, j’ai vraiment ajouter une puce NFC, les deux modèles sont donc très bien équipés pour la connectivité.

Le matériel est complété par deux versions avec 128 et 256 Go de stockage interne pour les deux modèles, mais nous avons trouvé quelques différences dans la configuration de la mémoire RAM.

Le GT Explorer aura deux versions avec 8 et 12 Go de mémoire RAM, tandis que le GT Master Edition arrivera avec 6 et 8 Go de RAM accompagné de la technologie Advanced DRE (Dynamic RAM Expansion).

Cette technologie permet d’utiliser 3 à 5 Go de mémoire de stockage comme RAM virtuelle si nécessaire pour assurer le bon fonctionnement des applications.

Nous avons également trouvé des différences dans la capacité de la batterie. Le GT Explorer intègre une batterie de 4 500 mAh, tandis que le GT Master Edition opte pour un Batterie de 4 300 mAh. Ils utilisent tous les deux Charge rapide Super DART 65W qui promet de récupérer la charge en 30 minutes environ.

Peu de nouvelles en ce qui concerne l’écran. Realme a choisi de répéter l’expérience du realme GT avec un Panneau Super AMOLED, ongle Taux de rafraîchissement de 120 Hz et une couverture à 100 % de l’espace colorimétrique DCI-P3.

Ce sur quoi ils ne se sont pas mis d’accord, c’est la taille de ces écrans ou leur forme puisque le GT Explorer mise sur une diagonale de 6,55 pouces avec des bords incurvés, alors que le GT Master Edition le fait pour l’un des 6,43 pouces totalement plat.

Le milieu de gamme met les batteries en photographie

On l’a vu avec le OnePlus Nord 2, et l’arrivée des nouveaux mobiles de la gamme realme GT ne fait que confirmer l’engagement de la marque à améliorer la qualité photographique du milieu de gamme.

Dans le cas du GT Explorer qui n’arrivera pas en Espagne, realme a monté un capteur IMX766 stabilisé avec 50 mégapixels comme appareil photo principal et le complète avec un ultra grand angle de 16 mégapixels et un objectif Macro de 2 mégapixels.

La GT Master Edition opte pour une configuration plus proche de la realme GT, avec un sCapteur principal de 64 mégapixels avec ouverture f/1.8, un Ultra grand angle de 8 mégapixels avec une ouverture f/2.3 et un visuel de 119° et un capteur Macro de 2 mégapixels f / 2.4.

La caméra selfie s’améliore en fournissant un Capteur Sony IMX615 32 mégapixels inséré dans l’écran.

Selon realme, l’amélioration la plus significative se trouvera dans le traitement fourni par le Snapdragon 778G. Pour l’instant, le realme GT Master Edition est livré avec un bon catalogue de filtres et de modes de prise de vue personnalisés.

Versions, prix et disponibilité en Espagne

Le realme GT déjà surpris par sa finition jaune agressive de style Kill Bill, le nouveau lot de mobiles de la gamme GT devait donc être à la hauteur des attentes.

Dans ce cas, la finition étoile est beaucoup plus discrète. Le GT Explorer et le GT Master Edition qui arriveront en Espagne le feront en trois finitions : Gris Voyager, Blanc Luna, Bleu Daybreak.

Naoto Fukasawa a conçu le dos de la finition Voyager Grey en s’inspirant de la texture d’une valise et l’a recouvert de cuir végétalien gris neutre qui contribuera à garder le mobile propre et sans empreintes digitales pour longtemps.

Le realme GT Master Edition, sera disponible en Espagne à partir du 23 août avec un prix de lancement spécial exclusivement sur AliExpress, et plus tard, il sera disponible dans les magasins en ligne habituels et les points de vente physiques de realme aux prix suivants :

Le realme GT Master Edition dans sa version de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage arrivera en Espagne avec un prix de 349 euros. Jusqu’au 27 août pour 299 euros en exclusivité sur AliExpress.

La version de 8 Go de RAM et de stockage de 256 Go du realme GT Master Edition arrivera avec un prix officiel de 399 euros. Avec l’offre exclusive de lancement, il sera en vente jusqu’au 27 août pour 379 euros.

De plus, pendant les premiers jours, AliExpress proposera bons de réduction supplémentaires de 43 euros dans le prix final aux trois mille premières personnes qui achètent un realme GT Master Edition, il est donc possible de l’acheter pour 256 euros ou 336 euros selon la version.

Comme nous l’avons déjà mentionné, en principe le realme GT Explorer n’atteindra pas le marché espagnol, mais il aura un prix de 499 $ pour la version 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et à partir de 549 dollars pour la version 12 Go et 256 Go de mémoire.