Realme GT Neo 2 5G lancé en Inde ; vérifier les spécifications complètes, le prix et d’autres détails

Le prix du Realme GT Neo 2 en Inde commence à 31 999 Rs. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Realme GT Neo 2 5G a été lancé mercredi en Inde. Il s’agit du troisième téléphone de la série GT de Realme, spin-off d’Oppo, après Realme GT et Realme GT Master Edition. Le nouveau téléphone présente des caractéristiques impressionnantes, notamment un écran AMOLED E4 fabriqué par Samsung, un système sur puce smartphomm Snapdragon 870, des caméras arrière triples de 64 MP et une charge rapide de 67 W. Le prix de Realme GT Neo 2 en Inde commence à Rs 31 999 et il sera disponible à partir du 17 octobre.

Realme GT Neo 2 5G Inde prix, disponibilité

Le Realme GT Neo 2 est disponible en deux configurations (8 Go/128 Go et 12 Go/256 Go) et en trois coloris : Neo Black, Neo Blue et Neo Green. Le modèle de base a été lancé en Inde au prix de Rs 31 999. Le modèle haut de gamme du téléphone vous coûtera 35 999 Rs. Plus précisement:

Realme GT Neo 2 5G 8 Go/128 Go : Rs 31 999Realme GT Neo 2 5G 12 Go/256 Go : Rs 35 999 Le nouveau téléphone se vante de certaines spécifications impressionnantes. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Le téléphone sera mis en vente à partir du 17 octobre à 12h sur Realme.com, Flipkart et les canaux principaux. Les membres Flipkart Plus peuvent l’obtenir à partir du 16 octobre à 12h00. Realme offrira une remise pour les fêtes de fin d’année allant jusqu’à Rs 7 000 sur le téléphone, cela inclut l’offre bancaire, les notes Realme, pour une période limitée sur Flipkart et Realme.com.

Les acheteurs potentiels peuvent pré-réserver la Realme GT Neo 2 à partir du 16 octobre. Cela les rendra également éligibles pour obtenir une Realme Watch 2 Pro – d’une valeur de 5 999 Rs – gratuitement avec leur achat.

Spécifications et fonctionnalités du Realme GT Neo 2 5G

Le Realme GT Neo 2 est doté d’un écran AMOLED E4 120 Hz de 6,62 pouces avec une découpe perforée, qui abrite une caméra selfie de 16 MP. Realme dit que c’est son premier téléphone avec prise en charge HDR 10+. L’écran, qui provient de Samsung, peut théoriquement culminer à 1 300 nits et avoir un taux d’échantillonnage tactile de 600 Hz.

Sous le capot, le Realme GT Neo 2 est doté de la puce Snapdragon 870 qui est associée à jusqu’à 12 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage UFS3.1. Realme utilise un refroidissement VC en acier inoxydable dans le téléphone pour des performances soutenues. Le téléphone prend également en charge l’extension dynamique de la RAM (ou mémoire virtuelle) et intègre un mode GT 2.0 pour les optimisations de gameplay.

Le logiciel à l’intérieur du téléphone est Realme UI 2.0, basé sur Android 11. Realme UI 3.0 devrait y arriver le plus tôt possible.

Pour la photographie, le Realme GT Neo 2 a trois caméras à l’arrière, qui sont une combinaison de 64MP principal, 8MP ultra grand-angle et un autre macro shooter 2MP.

L’ensemble est complété par une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 65 W, des haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos et un moteur linéaire à axe X pour l’haptique.

