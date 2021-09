Realme GT Neo 2 annoncé avec un astucieux système de refroidissement à base de diamant

TL;DR

Realme a annoncé le smartphone GT Neo 2 en Chine. L’appareil Snapdragon 870 SoC contient un astucieux système de refroidissement à base de diamant et un écran AMOLED rapide fabriqué par Samsung. Les prix commencent en dessous de 400 $.

Il y a un tout nouveau milieu de gamme Realme dans la nature destiné aux joueurs. Aujourd’hui, le Realme GT Neo 2 a fait ses débuts en Chine, arborant un design épuré, des composants internes rapides et un astucieux système de refroidissement à base de pierres précieuses.

Esthétiquement, cela rappelle les appareils OnePlus actuels avec une matrice de caméras rectangulaire à l’arrière et une caméra selfie perforée à l’avant gauche. L’écran AMOLED du GT Neo 2 provient de Samsung et mesure 6,6 pouces d’un coin à l’autre. Vous obtenez également un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 600 Hz.

Cet écran est alimenté par un SoC Snapdragon 870 avec jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage UFS 2.1. Cet emballage est maintenu tiède grâce à un système de refroidissement qui utilise une chambre à vapeur, des coussins chauffants en graphène et un liquide de refroidissement avec de minuscules cristaux de diamant. Ce cocktail maintiendrait des températures jusqu’à 18 degrés Celsius plus basses que les autres solutions, ce qui semble excellent en théorie. Dans la pratique, on ne sait pas à quel point cette configuration est plus efficace qu’une solution active basée sur des ventilateurs.

Néanmoins, ceux qui recherchent un téléphone appareil photo solide devront peut-être chercher ailleurs de toute façon. Vous obtenez un jeu de tir principal de 64 MP, un ultra-large de 8 MP et une configuration macro de 2 MP sur le GT Neo 2.

En ce qui concerne la fourniture d’énergie, une batterie de 5 000 mAh est présente sur le Realme GT Neo 2 et peut être rechargée à l’aide du système de charge de 65 W. Realme mentionne un temps de 0% à 100% de 36 minutes.

Realme GT Neo 2: Prix et disponibilité

Le dernier appareil Realme a fait ses débuts en Chine, et on ne sait pas s’il sera proposé au-delà des frontières du pays.

Le Realme GT Neo 2 commence à 2 399 yuans (~ 370 $) pour l’option 6 Go/128 Go, mais cette configuration n’est disponible qu’en vert avec une bande noire à l’arrière. Le prix s’étend à 2 999 yuans (~ 464 $) pour l’option 12 Go/256 Go. Notamment, les options vert, bleu dégradé et noir peuvent toutes être obtenues avec ce combo sur le magasin chinois de Realme.