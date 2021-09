Realme GT Neo 2 lancé avec la puce Qualcomm Snapdragon 870, charge rapide 65W; Prix, spécifications, autres détails

Realme GT Neo 2,

Realme a lancé son nouveau téléphone axé sur les jeux, le GT Neo 2 avec écran AMOLED 120 Hz et SoC Qualcomm Snapdragon 870. Le téléphone est également livré avec trois caméras arrière, des haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos et un support de charge rapide 65. Il dispose d’un système de refroidissement par vapeur en acier inoxydable avec du gel thermique au diamant comme matériau de refroidissement qui apporterait une surface de dissipation thermique de 17 932 millimètres carrés.

Le smartphone est disponible en trois configurations, avec jusqu’à 12 Go de RAM et un maximum de 256 Go de stockage, et trois options de couleurs différentes.

Spécifications du Realme GT Neo 2

Le téléphone dispose d’un écran Samsung E4 de 6,62 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’écran est livré avec le support HDR10+, la gradation CC, ainsi qu’un taux d’échantillonnage tactile de 600 Hz. Sous le capot, il a la puce Snapdragon 870. La prise en charge de l’extension dynamique de la RAM jusqu’à 7 Go est fournie. Le nouveau Realme GT Neo 2 contient jusqu’à 256 Go de stockage UFS 3.1 et exécute Android 11 avec Realme UI 2.0 en plus.

Les spécifications de l’appareil photo comprennent une configuration de caméra arrière triple avec un capteur principal de 64 mégapixels, un tireur ultra-large de 8 mégapixels et un tireur macro de 2 mégapixels.

Les options de connectivité incluent 5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS/A-GPS, NFC et un port USB Type-C. La charge rapide propriétaire de 65 W est censée charger complètement sa batterie de 5 000 mAh

de zéro en 36 minutes.

Prix ​​Realme GT Neo 2, disponibilité

Le prix de Realme GT Neo 2 a été fixé à 2 499 CNY, soit environ 28 500 Rs pour la variante de stockage de base 8 Go + 128 Go. Le modèle de stockage haut de gamme de 12 Go + 256 Go à 2 999 CNY coûte environ 34 200 Rs.

Les téléphones seront disponibles en trois options de couleur, Neo Green, Pale Blue et Shadow Black disponibles en Chine à partir du 27 septembre. Realme GT Neo 2 devrait bientôt être lancé sur les marchés mondiaux.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.