realme GT NEO 2: milieu de gamme en prix, haut de gamme en performances

Écran et processeur de premier ordre, jusqu’à 12 Go de RAM, batterie de 5 000 mAh et charge rapide à 65 watts. Nous l’avons déjà testé.

realme est, selon les données fournies par la société elle-même, la sixième entreprise de smartphones qui vend le plus d’unités dans le monde et la cinquième en Europe. Un fait intéressant étant donné qu’il a été fondé il y a seulement trois ans. realme vient de présenter le GT NEO 2, le premier modèle de la deuxième génération GT, qui définit les terminaux qui complètent son portefeuille en fonction de ses caractéristiques techniques.

Concevoir

Toujours selon l’entreprise, la GT NEO 2 présente un design basé sur l’esthétique urbaine. Dans son développement, un système de sept nano-multicouches a été utilisé pour obtenir une finition à double texture et une surface très lisse. Il est disponible dans les couleurs vert phosphore, bleu et noir.

Filtrer

Il est équipé du premier écran HDR 10+ de realme, le E4 AMOLED de Samsung. Il s’agit en effet d’une dalle AMOLED de 6,6 pouces, capable de générer une luminosité allant jusqu’à 1 300 nits. Il a un taux de rafraîchissement de 120 Hz (600 Hz tactile), une résolution de 1 080 x 2 400 pixels (398 dpi), un format 20 :9, un rapport surface/écran de 85,7% et compatible, comme mentionné, avec HDR10+. L’ensemble de ce panneau est recouvert de verre Corning Gorilla Glass 5.

Composante technique

Le realme GT NEO 2 est équipé d’un processeur 3,2 GHz Qualcomm Snapdragon 870 5G, qui obtient l’un des scores AnTuTu les plus élevés du segment. Il est accompagné de jusqu’à 12 Go de RAM et de mémoire jusqu’à 256 Go. Quant à ses graphismes, il s’agit d’un Adreno 650. D’autres détails intéressants sont que ladite mémoire s’intègre dans le protocole UFS 3.1 et que la RAM susmentionnée peut être ajustée en performance par l’utilisateur.

Optimisation du système

Il comprend le mode GT 2.0, conçu pour optimiser l’expérience de jeu, donnant un grand coup de pouce aux performances du processeur et au taux d’échantillonnage tactile, qui peut atteindre 600 Hz.

Batterie et charge

Il équipe une unité de 5 000 mAh et une technologie de charge rapide à 65 w. Cela suppose une autonomie de 0 à 100 % en 36 minutes environ.

Réfrigération

Il dispose d’une nouvelle technologie de refroidissement par chambre à vapeur, avec une structure à huit couches avec gel thermique diamant pour une meilleure dissipation de la chaleur.

Vidéo-photographie

L’appareil photo principal part d’un capteur angulaire 64 Mp f/1.8 avec technologie AI, qui s’accompagne d’un grand angle 8 Mp f/2.3 de 199o et d’une macro 2 Mp f/2.4 ; Vidéo 4K à 60 ips. Quant à la caméra frontale, elle fait 16 Mp. Les filtres de simulation de film et le mode de photographie de rue sont remarquables.

Multimédia

Equipez-vous de deux haut-parleurs stéréo Dolby Atmos.

Disponibilité et prix

Le realme GT NEO 2 est disponible à partir du 16 novembre en deux configurations :

8 Go + 128 Go – 449,99 euros

12 Go + 256 Go – 549,99 euros

Offres du Vendredi fou

En offre de lancement et jusqu’à la fin du Black Friday (jusqu’au 29 novembre 2021), la GT NEO 2 aura un prix spécial de :

8 Go + 128 Go – 369,99 euros

12 Go + 256 Go – 449,99 euros

www.realme.com

Opinions de gadgets

Avec l’aimable autorisation de realme Spain, nous avons pu tester une GT NEO 2 quelques jours avant son lancement. Et la conclusion générale est que realme a recommencé : il présente un mobile avec de nombreuses fonctionnalités haut de gamme à un prix moyen.

Par exemple, la conception, la finition et l’assemblage général sont typiques d’un terminal de catégorie premium. Son dos est doté d’un revêtement anti-empreintes digitales entièrement efficace. Maintenant, il se raye facilement ; Il s’agissait de le transporter dans la même poche à l’intérieur de laquelle se trouvaient des clés (avec de la place pour tout) et de légères marques ont été présentées. Il y a une raison pour laquelle une couverture souple est incluse dans le kit de vente.

L’écran est une magnifique dalle qui « brille par sa luminosité » et par sa fluidité impressionnante, à la fois globale en termes de reproduction des contenus et tactile, une manière d’attirer le monde des joueurs. Tout y est superbe, avec des couleurs légèrement saturées (pas de problème, on peut les corriger) et ça ne s’effondre pas au soleil.

A l’intérieur, les chiffres que ses composants promettent sur le papier sont 100% transformés en réalité : c’est un terminal qui peut tout gérer, même avec des applications ou des jeux vraiment exigeants. Avec le mode jeu, il y a un plus d’optimisation du système, même si cela pénalise un peu la consommation d’énergie.

L’aspect photo-vidéographique est l’une de ses faiblesses. Il ne prend pas du tout de mauvaises photos ou vidéos, mais ce n’est pas la facette la plus qualifiée de ce terminal. Lorsque la lumière accompagne les scènes, les plans sont naturels, fidèles à la réalité, avec la couleur un peu saturée mais aussi admissible que corrigible. Si les scènes manquent de luminosité suffisante, les capteurs font ce qu’ils peuvent et un bruit gênant apparaît. L’objectif grand angle est pénalisé par sa propre luminosité technique qui fait bien comprendre quand il vaut mieux ne pas l’utiliser. L’IA qui accompagne l’ensemble de ce système, aussi intelligent soit-il, ne fait pas de miracles, puisqu’il « se mêle » d’une dénaturation évidente des photos.

Dans la soucoupe des arguments positifs se trouve aussi celui de la consommation énergétique et, surtout, celui de la recharge rapide. Lors de nos tests de seulement cinq jours, avec une utilisation modérée en tirant avec force, nous avons atteint 11 nuits avec la batterie du terminal jamais inférieure à 40 %. Ce magnifique record devra être vérifié au bout de quatre mois. La dynamique de charge rapide est également fantastique : en effet, elle atteint 0 à 100 % en un peu plus d’une demi-heure.

En bref, realme présente une fois de plus un smartphone qui enfreint les règles du marché, avec des fonctionnalités qui ne méritent jamais une note inférieure à notable et, presque toutes, exceptionnelles. Tout cela à un prix super compétitif.