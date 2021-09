Realme GT Neo2 : le mobile realme arrive avec un écran 120 Hz, Snapdragon 870 et une charge rapide à 65W | La technologie

Après des semaines de rumeurs, de fuites et de teasers officiels sous forme de pilules, le realme GT Neo2 est déjà parmi nous. Il est livré avec un écran AMOLED 120 Hz, un processeur Snapdragon 870 et une grosse batterie à charge rapide à 65 W. Ce sont ses caractéristiques, son prix et sa disponibilité.

Comme prévu, realme a présenté aujourd’hui en Chine le realme GT Neo2, son nouveau milieu de gamme haut de gamme avec des fonctionnalités de pointe. Le nouveau terminal rejoint la famille realme GT, qui a récemment accueilli deux nouveaux membres : le realme GT Master Edition et le realme GT Explorer Edition.

Le realme GT Neo2 peut se vanter d’offrir des fonctionnalités de premier ordre à un prix raisonnable.comme l’écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, le processeur Snapdragon 870 ou la batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide SuperDart de 65 W.

Au niveau du design, c’est un mobile attrayant. Il est disponible en trois couleurs, la plus frappante est Black Mint, avec le boîtier vert traversé par une ligne noire avec le slogan realme “Dare To Leap” imprimé sur toute la bande.

Équiper un Panneau AMOLED de 6,62 pouces avec une résolution FHD + qui offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1 300 nits. Dans le coin supérieur gauche de l’écran, nous trouvons le trou qui abrite la caméra frontale.

Le cerveau est le processeur Snapdargon 870 5G, un processeur Qualcomm qui offre d’excellentes performances à moindre coût, associé à 6, 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage interne, selon la configuration choisie par l’utilisateur.

Pour optimiser les performances de jeu, le realme GT Neo2 dispose d’un système de refroidissement par gel de particules de diamant, d’une chambre de refroidissement par vapeur et d’une feuille de graphène de qualité aérospatiale.

Grâce à cette technologie de refroidissement, la température du terminal peut chuter jusqu’à 18 ° C et les performances globales sont jusqu’à 20% meilleures que celles du realme GT Neo d’origine.

Le matériel photographique se compose de une triple caméra arrière avec un capteur principal de 64 Mpx, un appareil photo ultra grand-angle 8MP et un appareil photo macro 2MP. La caméra selfie fait 16 Mpx.

Le nouveau realme GT Master Edition balaie le milieu de gamme avec un écran AMOLED 120 Hz, un processeur Snapdragon 778G 5G, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage et une charge rapide à 65 W.

La batterie est un autre des points forts du nouveau mobile realme. Il a une capacité de 5 000 mAh et prend en charge la charge rapide SuperDart de 65 W, permettant à l’appareil de se recharger de 0 à 100 % en seulement 36 minutes, selon la marque.

Dans le tableau suivant, vous pouvez voir les spécifications techniques du realme GT Neo2:

Spécifications realme GT Neo2 Écran AMOLED 6,62 ” | Résolution FHD + 2 400 x 1080 px | Taux de rafraîchissement 120 Hz Processeur Snapdragon 870 5GRAM 6 Go / 8 Go / 12 Go Stockage 128 Go / 256 Go UFS 3.1 Caméras arrière Capteur principal : 64MP f / 1,8 | Ultra large Large : 8 Mpx f/2.3 | Macro : 2 Mpx f/2.4 Caméra frontale 16 Mpx f/2.5 Batterie 5 000 mAh avec charge rapide SuperDart 65 W Connectivité 5G, WiFi 6, bluetooth 5.1, USB-C, NFC Dimensions et poids 162,9 x 75, 8 x 8,96 mm | 199,8 gSOrealme UI 2.0 basé sur Android 11 Prix A partir de 325 euros pour changer

Realme GT Neo2 : prix et disponibilité

Le nouveau mobile realme sera initialement mis en vente en Chine et pour le moment, nous ne savons pas quand il quittera les frontières du pays asiatique.

Le prix du realme GT Neo2 varie en fonction de la configuration. La version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne coûte 2 499 yuans (329 euros pour changer), la version avec 8 Go de RAM + 256 Go de ROM coûte 2 699 yuans (356 euros pour changer), et la version 12 Go de RAM + 256 Go de ROM s’élève à 2 999 yuans (395 euros au taux de change).