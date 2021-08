Realme GT pour être le produit phare le moins cher ; Master Edition pourrait être tout aussi compétitif

Le Realme GT est prêt à être lancé en Inde le 18 août, ce qui est dans quelques jours et nous semblons avoir de nouvelles informations concernant les spécifications des éditions indiennes ainsi que les prix conseillés pour le pays.

La série phare de smartphones a été introduite en Chine le mois dernier avec le SoC Qualcomm Snapdragon 870, associé à jusqu’à 12 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage, une batterie de 4 500 mAh prenant en charge une charge rapide de 65 W et des capteurs triple caméra de 50 MP.

Realme GT, GT Master Edition : fuite d’informations sur l’Inde

Selon les informations divulguées par Yogesh sur Twitter, les Realme GT et GT Master Edition pour l’Inde seront disponibles en trois options de couleur et deux configurations de RAM et de stockage.

Selon la fuite, la GT Master Edition sera disponible en 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage et 8 Go de RAM avec 256 Go d’options de stockage. Les options de couleur incluront Cosmos Black, Voyager Gray et Luna White. Le prix de la Realme GT Master Edition devrait être inférieur à Rs 30 000 en Inde, avec la possibilité qu’il soit de Rs 25 999 et 27 999.

Alors que le Realme GT standard devrait être disponible en 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage et 12 Go de RAM avec une configuration de stockage de 256 Go. Les options de couleur pour ce modèle incluront Dashing Blue, Dashing Silver et Racing Yellow. Les informations divulguées semblent confirmer que l’édition Realme GT Master Explorer n’est pas prête à arriver en Inde pour le moment.

La perturbation court dans notre veine et nous sommes entrés en 2021 avec des rêves plus grands et plus audacieux. Alors que nous franchissons notre prochain pas pour perturber le segment premium avec une véritable expérience phare, je suis heureux d’annoncer que #realmeGT 5G avec le dernier SD888 sera proposé à un prix jamais vu auparavant !16 août 2021

Qualcomm Snapdragon 888 confirmé

Et maintenant, dans un tweet, le PDG de Realme, Madhav Sheth, a confirmé que la série Realme GT comprendra le chipset Qualcomm Snapdragon 888, ce qui en ferait le smartphone le moins cher doté du chipset phare.

Les appareils mobiles les moins chers actuellement équipés du chipset Snapdragon 888 sont iQoo 7 Legend et Mi 11X, au prix de Rs 39 990 et 39 999 respectivement. Alors que le smartphone le plus haut de gamme de Realme en ce moment est le Realme X7 Pro, au prix de Rs 29 999. Par conséquent, la prochaine génération de smartphones phares devrait être proposée à un prix tout aussi compétitif que la génération actuelle. En plus de cela, les appareils à venir élèveront la barre pour les smartphones sous le segment Rs 30 000.