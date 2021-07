Realme GT prend en charge Android 12 bêta 1

Ce mobile est l’un des premiers appareils à intégrer cette bêta.

L’année dernière, realme X50 Pro a été l’un des premiers appareils à prendre en charge la bêta 1 d’Android 11. Et c’est que realme a travaillé en étroite collaboration avec Google pour recueillir les commentaires des développeurs pour son realme UI 2.0, basée sur la bêta 1 d’Android 11. realme poursuivra son programme d’aperçu des développeurs Android 12 pour écouter les commentaires des utilisateurs avant de publier sa nouvelle interface utilisateur realme 3.0 à la fin de l’année.

realme GT est le produit phare de realme pour 2021, équipé d’un processeur Snapdragon 888, d’un système de refroidissement de nouvelle génération, d’un écran Amoled 120 Hz, d’une charge rapide SuperDart 65 w et d’une batterie de 4 500 mAh. Ses performances permettent également de profiter de l’expérience la plus fluide avec Android 12 Beta 1.

Mise à jour Realme UI 2.0 pour l’Espagne

La société a également annoncé des nouvelles concernant la politique de mise à niveau des modèles existants. Les mises à jour de Realme UI 2.0 ont déjà commencé à être déployées pour les modèles suivants : realme 7, realme 7 Pro, realme X2 Pro, realme X3 Super Zoom et realme 7 5G. Les utilisateurs pourront désormais commencer à vérifier leurs mises à jour logicielles et le processus de mise à jour devrait se terminer en juin pour tous les utilisateurs de realme 7, realme 7 Pro, realme X2 Pro et realme X3 Super Zoom et en juillet pour tous les utilisateurs de realme 7, realme 7 Pro, realme X2 Pro et realme X3 Super Zoom. utilisateurs de realme 7 5G.

Cette nouvelle version, realme UI 2.0, permet, entre autres fonctionnalités, la personnalisation de la couleur de la barre de notification, ainsi que des icônes de l’interface ou de trois options de mode sombre différentes. Il dispose également d’une nouvelle zone de jeu qui vous permet de régler la luminosité de l’écran, de garantir la stabilité du réseau et de bloquer les alarmes, les notifications et les appels entrants.

D’autre part, le nouvel espace privé permet aux utilisateurs de masquer des applications et des fichiers personnels avec un mot de passe. Le système de sécurité Security Shield fournit un bouclier de paiement et un contrôle des autorisations d’application.

