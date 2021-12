Realme GT2 sortira le 4 janvier et sa version Pro sera top | La technologie

Baptisé comme le premier produit phare de la société, le realme GT2 sera annoncé le 4 janvier en Chine et promet de posséder certaines des caractéristiques techniques les plus puissantes du marché.

La saison de Noël est une période où de nombreuses entreprises profitent de l’occasion pour faire de la publicité et présenter leurs produits les plus avant-gardistes. Cela a du sens si l’on comprend cette période comme la plus propice aux dépenses en cadeaux et caprices.

Et là, il est vraiment allé annoncer son nouveau téléphone haut de gamme, le realme GT2, qui est déjà officiel et sera annoncé à l’international dans seulement deux semaines. Bien que la présentation aura lieu en Chine le 4 janvier à 11h30 UTC.

À l’heure actuelle, nous avons déjà pu savoir qu’il y aura deux modèles dans la série realme GT2 : le modèle normal et le modèle Pro.

J’ai des nouvelles excitantes. GT 2 Pro, notre tout premier téléphone phare premium, sera dévoilé en Chine continentale le 4 janvier. # realmeGT2Pro pic.twitter.com/rRNieJBIE9 – Sky Li (@skyli_realme) 22 décembre 2021

Vraiment récemment m’a révélé que le GT 2 Pro sera le premier smartphone créé avec un matériau biopolymère pour la première fois dans un smartphone, ce qui en fait un appareil durable et respectueux de l’environnement.

Il sera également le premier à disposer d’un appareil photo ultra-large à 150 degrés et le premier à disposer de la «commutation d’antenne ultra-large bande hyper-intelligente» de realme avec 12 antennes autour du téléphone.

Le realme GT 2 Pro sera également le premier appareil de la marque à se montrer Le nouveau Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm aura une caméra selfie sous l’écran, une mémoire interne de 1 To et un écran QHD + Samsung AMOLED de 6,7 pouces.

Le nouveau realme GT Master Edition balaie le milieu de gamme avec un écran AMOLED 120 Hz, un processeur Snapdragon 778G 5G, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage et une charge rapide à 65 W.

Selon les rumeurs, le modèle Pro devrait arriver avec la charge rapide 65 W, du modèle de base, nous n’avons aucune information ou rumeur.

Le prix et la date de vente sont encore un mystère, ce qui est bien, c’est qu’il suffit d’attendre quelques semaines pour le savoir, donc pas de problème. Nous pouvons supporter l’attente.