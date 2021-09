Realme lance Dizo Watch 2, les montres intelligentes Dizo Watch Pro en Inde ; Voici tout ce qu’il faut savoir

La Dizo Watch 2 sera disponible dans les variantes de couleur noir classique, blanc ivoire, rose doré et gris argenté

Realme a lancé la Dizo Watch 2 et la Dizo Watch Pro sur le marché indien. Les appareils portables disposent d’un niveau de saturation en oxygène dans le sang (SpO2) et de moniteurs de fréquence cardiaque. La Dizo Watch 2 comprend un écran tactile de 1,69 pouce, tandis que le modèle Pro inclut le positionnement GPS et GLONASS intégré.

La Dizo Watch 2 est composée de verre 2.5D et d’un cadre en métal de qualité supérieure. Le modèle Pro propose 90 modes sportifs et plus de 100 visages.

Realme a fixé le prix de la Dizo Watch 2 à 2 999 Rs, mais sera disponible pour 1 999 Rs en tant qu’offre de lancement spéciale. La Dizo Watch Pro coûtera Rs 4 999. Il sera disponible pour Rs 4 599 au lancement. Les montres connectées seront disponibles sur Flipkart à partir du 22 septembre.

La Dizo Watch 2 sera disponible dans les variantes de couleurs Classic Black, Ivory White, Golden Pink et Silver Grey. Le modèle premium Pro sera uniquement disponible en noir et bleu espace.

Le cadran carré de la Dizo Watch 2 est doté de bords ovales et de bracelets amovibles. Il pèse 52 grammes et comporte plus de 100 visages dynamiques. Il comprend également 15 modes sportifs et peut compter les pas, la distance, les calories brûlées et autres.

La Dizo Watch 2 peut être connectée à l’application Dizo. Il peut être utilisé pour la surveillance de la fréquence cardiaque 24h/24, 7j/7, les mesures de SpO2 et le suivi du sommeil. Il suit également les cycles menstruels des femmes et propose des guides pour les options de respiration et de méditation. Il peut également envoyer des rappels de prise d’eau, des notifications d’appels et de messages, et des rappels ainsi que des prévisions météo, des alarmes, contrôler à distance la caméra et la musique.

La Realme Dizo Watch 2 abrite une batterie de 260 mAh pouvant durer jusqu’à 10 jours. La smartwatch prend également en charge Bluetooth v5 et le chargement sans fil.

Le modèle Pro dispose d’un écran tactile HD de 1,75 pouces. Son cadran rectangulaire comprend 90 modes de sports intérieurs et extérieurs.

Il dispose également de la fréquence cardiaque 24 × 7, de la SpO2 et du moniteur de sommeil et, comme son frère moins cher, peut compter les calories, les pas et la distance, et envoyer des rappels de consommation d’eau. Il peut également contrôler la musique et l’appareil photo et déverrouiller le smartphone en plus de bénéficier de fonctionnalités standard telles que les prévisions météo, la notification d’appel, le chronomètre, le rappel de batterie faible et le mode Ne pas déranger. La montre connectée certifiée IP68 prend en charge Bluetooth v5.

La Realme Dizo Watch Pro est alimentée par une batterie de 390 mAh pouvant fonctionner jusqu’à 14 jours avec une seule charge

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.