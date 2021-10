Realme lance la GT Neo 2T alimentée par Dimensity 1200, les Realme Q3 avec un affichage à 144 Hz également

Realme a lancé deux nouveaux téléphones, Realme GT Neo 2T et Realme Q3,

Realme a lancé mardi deux nouveaux téléphones, Realme GT Neo 2T et Realme Q3, en Chine. Alors que le GT Neo 2T est un Realme GT Neo ou Realme X7 Max 5G renommé avec une puce MediaTek, le Realme Q3s est une offre plus atténuée avec un écran rapide à 144 Hz et un processeur Qualcomm sous le capot. Les deux téléphones sont d’abord lancés en Chine. On ne sait pas si et quand ils seront disponibles dans le monde. Pour rappel, Realme a récemment lancé le Realme GT Neo 2 en Inde.

Vérification des spécifications du Realme GT Neo 2T

Le GT Neo 2T est en grande partie un Realme GT Neo/Realme X7 Max 5G avec un design différent. Il dispose d’un écran Super AMOLED de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Alimenté par le SoC MediaTek Dimensity 1200, il possède jusqu’à 12 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage. Le téléphone contient une batterie de 4 500 mAh avec un support de charge rapide de 65 W.

L’appareil photo configuré pour le téléphone se compose d’un appareil photo principal de 64 mégapixels, d’un appareil photo ultra-large de 8 mégapixels et d’un appareil photo macro 2MP. À l’avant, il dispose d’un appareil photo 16MP à l’intérieur d’une découpe perforée.

Vérification des spécifications Realme Q3s

Le Q3s fonctionne sur Realme UI 2.0 basé sur Android 11 et est livré avec un écran LCD de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Il est alimenté par le SoC Qualcomm Snapdragon 778G qui est associé à jusqu’à 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage.

Le Realme Q3s est livré avec une configuration triple caméra à l’arrière avec une caméra principale de 8 mégapixels et deux caméras 2MP, une pour les macros et une autre pour les portraits. L’appareil prend en charge la connectivité 5G et contient une batterie de 5 000 mAh avec une prise en charge de la charge rapide de 30 W et dispose d’un capteur d’empreintes digitales monté sur le côté.

Realme GT Neo 2T, prix Realme Q3s, disponibilité

Realme GT Neo 2T commence à 1 899 CNY (environ 22 200 Rs) pour 8 Go/128 Go, 2 099 CNY (environ 24 500 Rs) pour 8 Go/256 Go et 2 399 CNY (environ 28 100 Rs) pour l’option 12 Go/256 Go.

Le prix de Realme Q3s commence à 1 499 CNY (environ 17 500 Rs) pour 6 Go/128 Go, 1 599 CNY (environ 18 700 Rs) pour 8 Go/128 Go et 1 999 CNY (environ 23 400 Rs) pour l’option 8 Go/256 Go.

Les deux téléphones seront disponibles en Chine à partir du 1er novembre.

