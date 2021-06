Realme lance la série Watch 2, confirme que la tablette et l’ordinateur portable arrivent

TL;DR

Realme a confirmé que le Realme Pad et le Realme Book sont en route. Il n’y a pas encore de mot sur les prix ou la disponibilité. La firme a également lancé deux montres connectées et un aspirateur robot en Europe.

Realme vient d’annoncer le Realme GT pour les marchés mondiaux, ce qui en fait un argument de poids pour être l’un des téléphones phares Snapdragon 888 les moins chers du marché en ce moment. Mais la marque chinoise avait plus à partager lors de l’événement de lancement.

Pour commencer, Realme a confirmé que sa tablette Realme Pad et ses ordinateurs portables Realme Book sont bien réels et en cours. Cependant, il n’y a pas de mot sur une chronologie exacte, à moins d’une image fournie (vue en haut de la page) notant que l’ordinateur portable “arrive bientôt”.

Cependant, nous examinons de plus près l’ordinateur portable, montrant un design de style Macbook et deux ports USB-C sur le côté gauche. Les images et les informations précédemment obtenues par Android Authority montrent un écran 3: 2 avec des lunettes relativement fines et la marque Realme sur le couvercle.

Pendant ce temps, l’image Realme Pad fournie (voir ci-dessus) est conforme à l’image que nous avons obtenue la semaine dernière. En d’autres termes, vous pouvez distinguer une bosse de caméra de taille décente, une construction semblable à du métal et une sorte de conception carrée. Realme dit que la tablette est un appareil « de divertissement d’abord » et a un facteur de forme mince, mais c’est à peu près tout ce que nous savons pour le moment.

Qu’est-ce que Realme a annoncé d’autre?

Le fabricant affilié à BBK a également lancé la Realme Watch 2 et la Realme Watch 2 Pro en Europe. Ces montres ont été récemment lancées en Malaisie et contiennent de nombreuses fonctionnalités sur papier.

Les montres ont plusieurs caractéristiques en commun, comme la prise en charge de jusqu’à 90 modes sportifs, la surveillance de la fréquence cardiaque, le suivi de la SpO2, le suivi du sommeil, la résistance à l’eau/à la poussière IP68, les cadrans de montre en direct et la fonctionnalité typique de smartwatch (par exemple, rappels sédentaires, trouvez , notifications, etc.).

Sinon, le modèle pro de Realme (vu ci-dessus) propose un écran couleur de 1,75 pouces, jusqu’à 14 jours d’endurance, et un GPS intégré. Le modèle standard offre un écran couleur plus petit de 1,4 pouce, jusqu’à 12 jours d’autonomie et manque de fonctionnalité GPS intégrée.

Attendez-vous à payer 54,99 € (~ 67 $) pour la Realme Watch 2, tandis que la Realme Watch 2 Pro vous coûtera 74,99 € (~ 91 $). Les montres seront disponibles via le site Web d’Amazon et de Realme à partir de demain (16 juin).

Enfin, la société a également annoncé le robot aspirateur Realme TechLife pour l’Europe. L’aspirateur commence à 299 € (~ 362 $) et sera également disponible via AliExpress à partir du 16 juin. L’aspirateur de Realme offre une prise en charge LiDAR, un balayage et un nettoyage, des plans de nettoyage personnalisables et un réservoir d’eau de 300 ml.