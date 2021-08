Realme lance le smartphone C21Y en Inde avec le chipset T610

Realme a lancé un nouveau smartphone en Inde appelé Realme C21Y qui a été lancé au Vietnam plus tôt cette année. Ce nouvel appareil Realme est prêt à prendre en charge les téléphones mobiles d’entreprises concurrentes comme Redmi 9, Infinix Hot 10S et Nokia G20.

Le Realme C21Y est livré avec un grand écran 20:9 ainsi qu’une batterie de 5 000 mAh prenant en charge la charge inversée et un mode Super économie d’énergie pouvant fournir jusqu’à 2,33 jours d’autonomie en veille avec seulement cinq pour cent de batterie selon la société. Il dispose d’une configuration de caméra arrière triple qui est préchargée avec des fonctionnalités telles que Super NightScape et Chroma Boost. Le téléphone mobile prend également en charge l’enregistrement vidéo au ralenti et en Full HD (1080p).

Prix ​​et disponibilité du Realme C21Y Inde

Le Realme C21Y a été proposé au prix de Rs 8 999 pour la RAM de 3 Go avec une variante de stockage de 32 Go et de Rs 9 999 pour la RAM de 4 Go avec l’option de stockage de 64 Go. Il sera disponible dans les couleurs Cross Black et Cross Blue et peut être acheté sur le site Web de Realme, Flipkart, et chez certains détaillants hors ligne à partir du 30 août.

Realme C21Y: Spécifications

Le Realme C21Y est livré avec un écran HD+ de 6,5 pouces (720 x 1 600 pixels) avec un rapport hauteur/largeur de 20:9. À l’intérieur, il dispose d’un SoC Unisoc T610 octa-core doté d’un GPU Mali-G52 avec jusqu’à 4 Go de RAM.

Le smartphone est livré avec une configuration de triple caméra arrière dotée d’un capteur principal de 13 MP, d’un capteur monochrome de 2 MP et d’un appareil de prise de vue macro de 2 mégapixels. À l’avant, le Realme C21Y est doté d’un appareil photo 5MP avec un objectif à ouverture f/2,4 pour les selfies et les conversations vidéo.

L’appareil a jusqu’à 64 Go de stockage interne qui dispose d’un emplacement dédié pour l’extension via une carte microSD jusqu’à 256 Go. Il s’agit d’un appareil à double nano SIM et fonctionne sur Android 11 avec Realme UI par-dessus. Pour la batterie, il est livré avec une unité de 5 000 mAh avec prise en charge de la charge filaire inversée.

Les options de connectivité incluent 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth v5.0, GPS/A-GPS, Micro-USB et un port casque 3,5 mm. Les capteurs de l’appareil comprennent un accéléromètre, un capteur de lumière ambiante, un magnétomètre et un capteur de proximité. Pour plus de sécurité, il dispose d’un capteur d’empreintes digitales à l’arrière. Realme C21Y mesure 164,5 x 76 x 9,1 mm et pèse 200 grammes.