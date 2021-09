Realme lance sa première tablette, le Realme Pad à prix agressif avec quatre haut-parleurs et une batterie de 7 100 mAh

Le Realme Pad sera disponible dans des configurations Wi-Fi uniquement et cellulaires.

Quelques jours après son incursion sur le marché des ordinateurs portables, Realme a annoncé qu’il se lance également sur le marché des tablettes Android. Le Realme Pad, lancé aujourd’hui en Inde, est sa première tablette. Tout comme son premier ordinateur portable et bon nombre de ses offres de smartphones, le Realme Pad est également une affaire à prix agressif à partir de 13 999 Rs. Il y a cependant un petit hic, que cette variante d’entrée de gamme n’a pas encore de date de sortie appropriée. Realme dit que c’est “bientôt”. Parallèlement au Realme Pad, Realme a également lancé deux nouveaux téléphones de la série Realme 8 à petit budget, Realme 8i et Realme 8s 5G.

Détails du prix et de la disponibilité de Realme Pad India

Le Realme Pad sera disponible dans des configurations Wi-Fi uniquement et cellulaires. Le modèle de base avec Wi-Fi et configuration 3 Go/32 Go coûtera Rs 13 999. Comme mentionné précédemment, les détails de sa disponibilité n’ont pas encore été annoncés.

Le modèle cellulaire (Wi-Fi et 4G) débutera à Rs 15 999 pour une version avec 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage. Une version avec 4 Go de RAM, 64 Go de stockage et cellulaire (Wi-Fi et 4G) vous coûtera Rs 17 999.

Les deux modèles seront disponibles sur Realme.com, Flipkart et les canaux principaux à partir du 16 septembre. Les utilisateurs de HDFC Bank auront droit à une remise forfaitaire de Rs 1 500 sur 3 Go/32 Go et de Rs 2 000 sur 4 Go/64 Go sur l’achat du Realme Pad de Flipkart.

Spécifications et fonctionnalités du Realme Pad

Le Realme Pad dispose d’un écran LCD de 10,4 pouces avec une résolution WUXGA (2000 × 1200 pixels) et des bords fins. Realme dit que la tablette offre un rapport écran/corps de 82,5%.

Sous le capot, il dispose d’un système sur puce MediaTek Helio G80 avec jusqu’à 4 Go de RAM et jusqu’à 64 Go de stockage, également extensible. Il dispose de quatre haut-parleurs avec prise en charge Dolby Atmos. Le logiciel est ‘Realme UI for Pad’ qui est basé sur Android 11.

Le Realme Pad est en outre soutenu par une batterie de 7 100 mAh avec une prise en charge de la charge rapide de 18 W. La tablette prend également en charge la charge inversée, ce qui signifie qu’elle peut être utilisée comme banque d’alimentation portable pour charger d’autres appareils.

