Realme lance son premier ordinateur portable Realme Book Slim avec un design haut de gamme, un écran 2K et des processeurs Intel Core de 11e génération

Realme Book Slim

Realme a lancé Realme Book Slim, son premier ordinateur portable en Inde. Il s’agit d’un ultrabook haut de gamme, fin et léger avec un écran 2K haute résolution, des processeurs Intel Core de 11e génération et une autonomie pouvant atteindre 11 heures. Comme on pouvait s’y attendre, Realme a fixé le prix de l’ordinateur portable de manière très agressive. Le Realme Book Slim commence à seulement Rs 44 999. Contrairement à la plupart des ordinateurs portables de ce segment de prix, Realme proposera également cet ordinateur portable en deux coloris : bleu et gris. Parallèlement au Realme Book Slim, Realme a également lancé la série de smartphones Realme GT en Inde.

Détails sur les prix et la disponibilité de Realme Book Slim India

Le Realme Book Slim est disponible en deux configurations. Le modèle de base Intel Core i3 qui est livré avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage coûte Rs 46 999. Le modèle haut de gamme Core i5 de cet ordinateur portable avec 8 Go de RAM et 512 Go de stockage vous coûtera Rs 59 999.

Pendant une période limitée, Realme vendra le Realme Book Slim avec une remise pouvant aller jusqu’à Rs 3 000, ce qui signifie que le modèle de base se vendra à un prix de lancement de Rs 44 999 (Rs 2 000 de remise) et le modèle haut de gamme pour Rs 56 999 (Rs 3 000 remise).

Le Realme Book Slim sera disponible à partir du 30 août sur realme.com, Flipkart et les magasins hors ligne.

Matériel Realme Book Slim

Le Realme Book Slim regorge de spécifications pour son prix bas. Il a également un design tout en métal haut de gamme.

Au départ, il s’agit d’une machine axée sur la productivité avec un grand écran 3:2 de 14 pouces avec une résolution de 2160 × 1440 pixels ou 2K. Le panneau est IPS LCD. Il prend en charge la gamme de couleurs 100 % sRGB et peut théoriquement atteindre un pic de 400 nits. Realme affirme avoir un rapport écran/corps de 90 %.

Sous le capot, l’ordinateur portable contient les processeurs Intel Core i3 et Core i5 de 11 génération, associés à 8 Go de RAM LPDDR4x et jusqu’à 512 Go de stockage SSD PCIe. Le Realme Book Slim fonctionne sous Windows 10 et sera éligible à une mise à niveau gratuite vers Windows 11 lorsqu’il sera disponible.

Les options de connectivité de cet ordinateur portable incluent un port USB 3.0 de type C, un port USB 4/Thunderbolt de type C, un port USB 3.0 de type A et une prise casque. Le Wi-Fi 6 et une paire de haut-parleurs stéréo réglés par Harman Kardon sont pris en charge.

L’alimentation de l’ensemble est une batterie de 54 Wh qui est conçue pour offrir jusqu’à 11 heures d’autonomie. Contrairement à la plupart des ordinateurs portables de ce segment qui sont livrés avec des chargeurs cylindriques, le Realme Book Slim est livré avec un chargeur USB Type-C de 65 W dans la boîte et peut également être complété à l’aide de chargeurs standard, disons par exemple le 30W Dart Charge de Realme disponible avec certains de ses Téléphone (s. En parlant de cela, vous pourrez également connecter votre téléphone Realme à cet ordinateur portable via une fonction de connexion PC pratique.

