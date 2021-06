Realme lancera bientôt son premier ordinateur portable en Inde, pourrait venir avec un design de type MacBook Air

Il serait intéressant de voir comment les choses se dérouleront pour l’ordinateur portable Realme dans les jours à venir.

Realme, spin-off d’Oppo, lancera bientôt son premier ordinateur portable en Inde, et il semble qu’il s’inspire d’Apple pour cela. Rappelez-vous comment Steve Jobs a introduit le MacBook Air en le retirant d’une minuscule enveloppe de bureau en papier en 2008, laissant le monde entier en admiration devant son look net et son design bien pensé ? Le PDG de Realme India et Europe, Madhav Seth, a recréé ce moment emblématique mercredi en montrant brièvement le premier ordinateur portable de la marque placé dans une enveloppe plus ou moins similaire sur Twitter – à travers une image fixe. Nous disons brièvement car seule une petite partie de l’ordinateur portable a été partagée.

Sheth n’a pas mentionné le nom du produit, ni la catégorie, mais l’image et le code binaire qui l’accompagne – qui se traduit par Hello World ! – en quelque sorte le donne. Realme travaille apparemment au lancement d’un ordinateur portable en Inde depuis un certain temps maintenant. Tout récemment, la marque avait confirmé avoir reçu “des tonnes de demandes d’ordinateur portable” sur l’un de ses forums. Sheth n’a révélé aucun calendrier pour savoir quand Realme lancera son premier ordinateur portable dans le pays.

Le teaser suggère qu’il aurait un ajustement et une finition de type MacBook Air, mais seul le temps nous le dira, que le châssis soit ou non en plastique ou en aluminium. L’ordinateur portable Realme présente également un profil mince qui est accentué par le fait qu’il est conservé dans une enveloppe de toutes choses. Le teaser confirme que l’ordinateur portable sera de couleur argentée. Aucun autre détail n’a été partagé pour le moment. Il n’y a aucun mot sur les spécifications ou le type de segment dans lequel Realme cherche à entrer avec son premier badge d’ordinateurs portables.

01001000B 01100101B 01101100B 01101100B 01101111B 00100000B 01010111B 01101111B 01110010B 01101100B 01100100B 00100001B 00000000B#realme nouvelle catégorie de produits a un message pour vous !

Pouvez-vous le décoder et deviner le nom du produit qui correspondra à votre #TechLife ? pic.twitter.com/PhPcvn0668 – Madhav Max 5G (@MadhavSheth1) 9 juin 2021

Rival Xiaomi avait lancé son ou ses premiers ordinateurs portables en Inde en juin de l’année dernière, lançant les choses avec les ordinateurs portables Mi Notebook 14 et Horizon Edition à partir de Rs 41 999. Xiaomi s’est depuis appuyé sur ce portefeuille, en lançant plusieurs modèles, la plupart destinés aux acheteurs soucieux des prix. L’un des principaux USP de ces ordinateurs portables Xiaomi a été la présence de SSD, ce qui est généralement réservé aux ordinateurs portables de qualité supérieure.

