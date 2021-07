Realme lancera des téléphones 5G inférieurs à 10 000 Rs en 2022, la série Realme GT a confirmé son arrivée ce trimestre

in

Realme veut devenir le leader du marché 5G

Realme a confirmé qu’il était sur le point d’apporter des téléphones 5G ultra-abordables à moins de 10 000 roupies en Inde l’année prochaine. L’annonce a été faite par le PDG indien Madhav Sheth lors du webinaire 5G de Realme mercredi. Realme, qui a commencé son voyage 5G en Inde avec le lancement du Realme X50 Pro 5G l’année dernière, prévoit en outre de reprendre le marché de la 5G en garantissant que tous ses nouveaux produits à un prix supérieur à Rs 15 000 soient prêts pour la 5G. Les autres modèles 5G de Realme déjà sur le marché sont Realme 8 5G, Realme Narzo 30 Pro 5G et Realme X7 Max 5G.

Sheth dans un webinaire a en outre partagé que Realme prévoyait de lancer la série Realme GT au troisième trimestre 2021. Le Realme GT 5G qui a fait ses débuts dans le monde le 15 juin est une offre haut de gamme de la marque qui arbore un écran AMOLED de 6,43 pouces avec prise en charge pour un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz. Il a une résolution d’écran de 1080 x 2400 pixels et un taux d’échantillonnage tactile de 360Hz. Il y aura plusieurs modèles Realme GT, a confirmé Sheth.

Realme GT 5G est entré en Europe, en Russie, en Espagne et en Thaïlande en juin avec son lancement mondial avec ses premiers produits Realme GT Neo et Realme GT Neo Flash. Dans la file d’attente de sa gamme de lancements se trouve l’édition Realme GT Master.

Realme n’a pas confirmé l’intégralité de son portefeuille mais a présenté sa nouvelle stratégie « 1+5+T » dans le cadre de laquelle il prévoit d’avoir un smartphone, connecté à cinq catégories clés de produits Internet des objets (IoT) (y compris les produits véritablement sans fil (TWS) écouteurs, appareils portables, téléviseurs, ordinateurs portables et tablettes) et une plate-forme partenaire ouverte pour soutenir les startups IoT.

La société de recherche Counterpoint a validé l’intérêt des clients pour la 5G en révélant qu’avant même que les opérateurs de télécommunications n’aient lancé commercialement les connexions 5G, 26% des consommateurs achètent des smartphones avec la 5G comme fonctionnalité. Kuldeep, directeur des ventes et du développement commercial de MediaTek India, a en outre informé que la société avait expédié ses 45 millions de puces de la série Dimensity pour offrir la technologie cellulaire de nouvelle génération lors du webinaire.

