Realme lancera X7 Max 5G avec Dimensity 1200, 50 et 43 pouces Smart TV 4K en Inde le 31 mai

Les modèles Realme X7 Max 5G et Realme Smart TV 4K 50 et 43 pouces seront lancés en Inde le 31 mai, a confirmé Realme lundi. Realme était censé lancer ces produits plus tôt – le 4 mai pour être précis – mais a décidé de repousser le lancement en raison de la flambée des cas de COVID-19 dans le pays. La société envoie maintenant des invitations aux médias pour une keynote «virtuelle» le 31 mai où elle dévoilera ces deux produits pour le marché indien. En outre, il a mis en place une page produit dédiée pour le Realme X7 5G révélant toutes les spécifications clés et la conception du téléphone en question avant son lancement.

On dit que le Realme X7 Max 5G est un Realme GT Neo renommé et toutes les spécifications et le design partagés par Realme semblent ajouter du crédit à ces spéculations. Comme sur des roulettes, Realme vante les capacités 5G du téléphone (que vous ne pouvez pas encore utiliser en Inde), l’affichage, les performances, la charge rapide et le fait qu’il a mis tout cela dans un boîtier mince et léger. Le téléphone mesure 8,4 mm d’épaisseur et pèse 179 grammes et sera disponible en trois couleurs avec une marque difficile à manquer Realme «Dare to Leap» gravée stratégiquement à l’arrière, comme dans le Realme 8 Pro plus petite cette fois).

Realme affirme que le Realme X7 Max 5G sera le premier téléphone 5G alimenté par SoC MediaTek Dimensity 1200 en Inde, bien qu’il n’y ait pas de mot sur la RAM et les options de stockage. Le logiciel à l’intérieur du téléphone devrait être Realme UI 2.0 basé sur Android 11.

Le téléphone sera livré avec trois caméras à l’arrière, y compris un appareil photo principal 64MP, un ultra grand angle 8MP et un autre appareil photo 2MP pour les macros.

À l’avant, le X7 Pro 5G aura un écran Super AMOLED 1080p avec un taux de rafraîchissement rapide de 120 Hz et une découpe de perforation. Realme dit que l’écran offrira une prise en charge de la gamme de couleurs DCI-P3 à 100% et jusqu’à 1000 nits de luminosité maximale (aucun mot s’il serait également prêt pour le HDR).

Pour compléter l’ensemble, une charge rapide superdart de 50 W sera complétée bien que la capacité exacte de la batterie n’ait pas été révélée.

S’il s’agit bien d’un Realme XT renommé, nous envisageons une taille d’écran de 6,4 pouces, une caméra frontale de 16 MP et une batterie de 4500 mAh avec quelques autres ajouts de valeur, notamment un lecteur d’empreintes digitales intégré, NFC et des haut-parleurs stéréo.

Parallèlement au Realme X7 Max 5G, Realme lancera également la Smart TV 4K de 50 et 43 pouces en Inde le 31 mai. – des fonctionnalités telles que Dolby Vision et Dolby Atmos, mais il reste à voir si les deux tailles d’écran vous offriront ces fonctionnalités ou simplement le modèle haut de gamme de 50 pouces.

