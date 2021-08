realme MagDart est le chargeur magnétique sans fil le plus puissant et possède un univers d’accessoires | La technologie

En fait, je viens d’annoncer, maintenant officiellement, le MagDart. C’est le chargeur sans fil et magnétique le plus puissant au monde dont on ne sait pas avec quel mobile il sera compatible, mais il pourra donner une puissance de 15 W ou 50 W, selon les versions, dans cette première génération .

Officiellement nous nous attendions à une version de MagDart, mais d’après les fuites nous savions qu’il y en aurait deux… et ce que nous trouvons, ce sont deux chargeurs et un Powerbank.

realme fait de nouveau son travail et lors de l’événement qui s’est tenu il y a quelques minutes, il a présenté trois appareils pour remplir nos téléphones d’énergie, devenant ainsi la première marque à créer un écosystème magnétique pour Android.

La conception de base de MagDart vous semblera familièrecar c’est essentiellement ce que nous avons vu avec Apple et son MagSafe il y a quelques mois. C’est une petite base circulaire qui a une zone aimantée et est capable d’offrir de l’énergie à notre mobile.

Realme elle-même n’hésite pas à faire une comparaison entre son MagDart et l’Apple MagSafe, à tel point qu’ils disent qu’il est plus puissant et plus mince, étant 26,44% plus fin que MagSafe.

Un design plus fin, à seulement 3,9 millimètres, permet de redessiner l’intérieur avec une bobine de charge plus grande qui résiste mieux à la chaleur et peut ainsi augmenter le temps de charge sans sacrifier la puissance.

Par contre nous avons le MagDart 50 W. C’est comme une boîte, car la puissance est beaucoup plus élevée et à l’intérieur il y a un système de dissipation des couleurs grâce à un ventilateur.

Et pour fermer la section sur les chargeurs, nous avons la base de charge spéciale et la banque d’alimentation MagDart, que nous pouvons connecter au mobile et qui peuvent être chargées en même temps qu’elles alimentent le téléphone afin qu’il soit toujours prêt à l’action. .

realme Flash, le premier Android compatible avec cette technologie

Sans surprise, Realme m’a montré un prototype que nous connaissons sous le nom de Realme Flash. C’est un appareil avec une batterie de 4 500 mAh qui sert à illustrer la puissance du chargeur.

La charge rapide est l’une des caractéristiques les plus importantes des téléphones portables en 2021. Voyons comment cela fonctionne, les différents types qui existent, et quels sont leurs avantages et leurs inconvénients.

Plus précisément, la société affirme que nous facturons 20% en cinq minutes et il faut un peu moins d’une heure pour obtenir 100%.

Nous savons seulement sur le téléphone qu’il a le Snapdragon 888 et un écran incurvé.

Accessoires à gogo

Et, comment pourrait-il en être autrement, nous allons voir une multitude d’accessoires magnétiques, ce que nous voyons déjà dans l’iPhone 12.

Pour le moment, Je vais vraiment lancer les Beauty Lights, quelques anneaux lumineux qui sont placés à l’arrière pour obtenir un meilleur éclairage dans les selfies.

On voit aussi le portefeuille MagDart -un portefeuille pour jusqu’à trois cartes- et un étui de charge MagDart pour rendre le realme GT compatible avec cette charge.

Il va falloir poser la coque sur le téléphone et brancher un câble USB-C pour cela, bien entendu, puisque le mobile ne dispose pas de système de recharge sans fil.

Maintenant, il ne reste plus qu’à voir si tous les realme qui se lancent après l’annonce sont compatibles avec ce système de charge ou seront réservés aux modèles plus avancés.