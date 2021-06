Realme Narzo 30, Narzo 30 5G lancé; affrontera Samsung Galaxy M32 et Poco M3 Pro 5G à un prix de départ de Rs 12 499

Alors que le Narzo 30 commence à Rs 12 499, le Narzo 30 5G vous coûtera Rs 15 999.

Realme lance aujourd’hui (24 juin 2021) deux nouveaux téléphones économiques de la série “Narzo” en Inde. Les deux téléphones, Narzo 30 et Narzo 30 5G, sont pratiquement les mêmes, la plus grande différence étant le système sur puce. Le Narzo 30 est un téléphone 4G uniquement avec un SoC MediaTek Helio G95 tandis que le Narzo 30 5G l’échange avec un Dimensity 700 prêt pour la 5G. Alors que le Narzo 30 commence à Rs 12 499, le Narzo 30 5G vous coûtera Rs 15 999. . À leur prix, les Narzo 30 et Narzo 30 5G rivaliseront avec des téléphones comme le Samsung Galaxy M32, le Poco M3 Pro 5G et le Redmi Note 10S.

Narzo 30, Narzo 30 5G Inde prix et détails de disponibilité

Le Narzo 30 est disponible en deux configurations : 4 Go/64 Go et 6 Go/128 Go. Alors que le modèle de base du téléphone coûtera Rs 12 499, le modèle haut de gamme se vendra Rs 14 499. En guise d’offre de lancement, Realme proposera la variante de base Narzo 30 à des prix réduits de Rs 11 999 lors de la première vente. Le téléphone sera disponible à partir du 29 juin sur Realme.com, Flipkart et les canaux principaux.

Le Narzo 30 5G se décline en une seule configuration : 6 Go/128 Go. Il vous en coûtera Rs 15 999. Lors de la première vente, il se vendra à un prix réduit de Rs 15 499. Le téléphone sera disponible à partir du 30 juin sur Realme.com, Flipkart et les canaux principaux.

Narzo 30, Narzo 30 5G spécifications et caractéristiques

Le Narzo 30 est alimenté par la puce Helio G95. Il est disponible en deux configurations : 4 Go/64 Go et 6 Go/128 Go. Realme utilise le stockage UFS2.1. Celui-ci est extensible via un slot dédié (jusqu’à 256 Go). Le Narzo 30 5G est alimenté par le Dimensity 700. Celui-ci est associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage UFS2.1 extensible via un emplacement dédié (jusqu’à 1 To). Le Narzo 30 5G est également livré avec une fonctionnalité appelée RAM dynamique qui est essentiellement une fonctionnalité de type mémoire virtuelle présente dans de nombreux téléphones Vivo.

Le Narzo 30 et le Narzo 30 5G ont tous deux un écran LCD IPS 1080p de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une découpe de perforation alignée dans les coins. Il n’y a pas de protection d’écran.

Les deux téléphones ont trois caméras arrière. Il s’agit d’une combinaison de 48MP (capteur Samsung GM1) principal et de deux tireurs de 2MP, un pour les macros et un autre pour la profondeur. Parmi les Narzo 30 et Narzo 30 5G, seul le modèle 4G peut filmer des vidéos 4K (le modèle 5G plafonne à 1080p@30fps). Les Narzo 30 et Narzo 30 5G ont une caméra frontale de 16MP.

En termes de logiciel, le Narzo 30 et le Narzo 30 5G ont Realme UI 2.0 basé sur Android 11.

Le Narzo 30 a une batterie de 5 000 mAh et prend en charge une charge rapide de 30 W (et est livré avec un chargeur conforme dans la boîte). Le Narzo 30 5G dispose également d’une batterie de 5 000 mAh mais atteint une charge rapide de 18 W.

En parlant de design, les deux téléphones ont un dos en plastique – disponible en deux coloris, dont l’argent et le bleu – avec un lecteur d’empreintes digitales latéral pour la biométrie.

