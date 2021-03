Realme Narzo 30 sera lancé dans les variantes 4G et 5G en Inde

La série Realme Narzo 30 a été lancée en Inde plus tôt ce mois-ci. Cependant, la vanille Narzo 30 n’a pas été lancée car la société n’a lancé que les Realme Narzo 30A et Narzo 30 Pro. Madhav Sheth de Realme a confirmé que le Realme Narzo 30 à la vanille sera lancé en deux variantes en Inde.

Dans un épisode d’AskMadhav récemment conclu, le PDG de Realme India a donné des informations sur le Realme Narzo 30. Interrogé sur le Realme Narzo 30, voici ce qu’il a répondu.

«Nous avons planifié la version Realme Narzo 30 4G et terminé les dernières étapes de test et de développement, tout est prêt à être lancé. Cependant, après avoir été témoin de la demande pour les smartphones 5G et pour correspondre à la stratégie de Realme en tant que leader des smartphones 5G en Inde, nous avons décidé de travailler sur un autre appareil 5G et le prochain Narzo sera disponible en versions 4G et 5G ».

Les deux smartphones seront lancés ensemble très prochainement en Inde. Actuellement, le Realme Narzo 30 Pro est le smartphone le moins cher avec 5G en Inde à partir de Rs 16999. Le prochain Realme Narzo 30 5G pourrait compromettre la variante Pro et obtenir la couronne du «téléphone 5G le moins cher en Inde».

En ce qui concerne les spécifications, nous n’avons pas encore de détails sur le téléphone. Pour le contexte, le prédécesseur Narzo 20 est alimenté par le SoC octa-core MediaTek Helio G85. À l’intérieur, l’appareil est soutenu par une énorme batterie de 6000 mAh avec un chargeur rapide de 18 W. Il est livré avec un écran HD + de 6,5 pouces.

Pour l’optique, vous obtenez la caméra quad Samsung GM1 48MP et une caméra selfie 8MP. Le Realme Narzo 30 5G et le Narzo 4G seront tous deux mis à niveau par rapport au Realme Narzo 20.

La série Realme 8 sera dévoilée le 24 mars en Inde avec l’ampoule intelligente Realme et la balance intelligente Realme. L’événement débutera à 19h30 IST et sera diffusé sur YouTube.

