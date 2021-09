Realme Narzo 50A, Realme Narzo 50i lancé en Inde : vérifiez les caractéristiques, le prix

Le prix du Realme Narzo 50i a été fixé dans la fourchette économique à Rs. 7 499 pour la variante 2 Go de RAM + 32 Go et à Rs. 8 499 pour la variante 4 Go de RAM + 64 Go.

Les smartphones Realme Narzo 50A et Realme Narzo 50i ont été lancés en Inde avec le lancement simultané du groupe de fitness Smart TV Neo 32 pouces et Realme Band 2 vendredi. Sur les deux modèles de smartphones lancés par la société, le Realme Narzo 50A est le modèle le plus puissant. Le téléphone dispose d’une batterie de 6 000 mAh et est alimenté par le SoC MediaTek Helio G85. Une triple caméra arrière a été cloutée à l’arrière du téléphone avec un appareil photo principal de 50 mégapixels. Le Realme Narzo 50i est équipé d’une batterie de 5 000 mAh et alimenté par le SoC Unisoc 9863.

Prix ​​et vente de Realme Narzo 50A, Realme Narzo 50i en Inde

En ce qui concerne le coût du nouveau Realme Narzo 50A en Inde, le téléphone coûtera Rs. 11 499 pour la variante de stockage 4 Go de RAM + 64 Go et Rs. 12 499 pour la variante 4 Go de RAM + 128 Go. Les nuances dans lesquelles le smartphone a été lancé incluent Oxygen Blue et Oxygen Green.

Le prix du Realme Narzo 50i a été fixé dans la fourchette économique à Rs. 7 499 pour la variante 2 Go de RAM + 32 Go et à Rs. 8 499 pour la variante 4 Go de RAM + 64 Go. Pour l’instant, le téléphone a été lancé dans les nuances Mint Green Carbon Black.

Les deux téléphones seront disponibles à l’achat pour les clients à partir du 7 octobre à minuit sur Realme.com, la plate-forme de commerce électronique Flipkart et les canaux de vente au détail principaux associés à la marque.

Spécifications de Realme Narzo 50A

Le téléphone fonctionne sur Realme UI 2.0 basé sur Android 11. Sur le devant de l’écran, le téléphone dispose d’un écran à encoche de style goutte d’eau HD + de 6,5 pouces (720 × 1 600 pixels) avec un rapport hauteur/largeur de 20: 9 et un écran à corps ratio de 88,7 %.

L’appareil est alimenté par un SoC MediaTek Helio G85, avec un GPU ARM Mali-G52 et une mémoire RAM de 4 Go. Sur le plan du stockage, le téléphone a été activé avec jusqu’à 128 Go d’espace disque dur avec la possibilité d’étendre jusqu’à 256 Go.

Le téléphone flanque une triple caméra arrière avec une caméra principale de 50 mégapixels. L’ouverture de l’appareil photo est de f/1,8, tandis que l’objectif portrait noir et blanc est doté d’une ouverture f/2,4 et d’un objectif macro de 2 mégapixels activé avec une ouverture f/2,4.

Parmi les fonctionnalités de l’appareil photo activées dans l’appareil figurent le paysage nocturne supérieur, les filtres de nuit, le mode beauté, le HDR, entre autres. Sur la face avant, le Realme Narzo 50A dispose d’un appareil photo selfie de 8 mégapixels.

Spécifications de Realme Narzo 50i

Doté d’un écran de 6,5 pouces qui permet un rapport écran/corps de 89,5%, le téléphone est alimenté par un SoC Unisoc 9863. Le téléphone a été activé avec 4 Go de RAM et dispose d’un disque dur intégré de 64 Go. Les clients peuvent étendre la capacité de stockage de l’appareil en utilisant un emplacement pour carte microSD jusqu’à 256 Go.

La caméra arrière du téléphone se vante d’une résolution de 8 mégapixels avec une ouverture f/2,0. Sur la face avant du téléphone, une caméra selfie AI de 5 mégapixels est dotée d’une ouverture f/2,2. Le téléphone pèse 195 grammes et est conçu pour fonctionner sur Realme UI Go Edition basé sur Android 11. En ce qui concerne les options de connectivité avec le téléphone, le fabricant a fourni une prise audio 3,5 mm, un port Micro USB, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth v4.2, entre autres.

