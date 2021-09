Realme Pad est désormais officiel : écran, processeur, dimensions et prix | La technologie

La première tablette de la marque realme est une réalité mise en vente aujourd’hui en Inde. Comme cela s’est déjà produit sur le marché des smartphones, son premier pari tente de convaincre par son design et son bon rapport qualité/prix.

Il y a 10 ans, nous pensions que les tablettes allaient dominer l’informatique, on parlait même qu’elles pourraient tuer l’ordinateur traditionnel. Et s’il est vrai que les ventes de tablettes montaient en flèche, ce n’était qu’un mirage.

Au jour d’aujourd’hui le marché des tablettes n’est même plus un dixième de ce qu’il était, et pour s’en rendre compte, il suffit de regarder le nombre de comprimés mis en vente par an. Là où avant nous avions 5 modèles par mois, nous avons maintenant 3 modèles par an.

Hors Samsung, Lenovo et Apple, peu d’entreprises ont opté pour ce format qui, étant pragmatique, a été tué par des smartphones qui n’ont cessé de croître en taille et en performances.

C’est pourquoi c’est une bonne nouvelle qu’aujourd’hui la société de technologie realme a lancé sa première tablette, la realme Pad.

Après des mois de rumeurs, nous avons enfin la tablette realme Pad parmi nous, avec toutes ses caractéristiques techniques et spécifications révélées. Nous les laissons ici :

Écran Realme Pad 10,4″ TFT LCD (2000 x 1200), ratio 5 : 3, 360 nits ProcesseurMédiaTek Helio G80RAM3 Go/4 GoMémoire interne32 Go/64 GoBatterie7 100 mAhPoids440 grammesPrixÀ partir de 160 euros

Comme on peut le voir, aucune caractéristique ne ressort, étant une sélection équilibrée de composants dans le milieu de gamme plus économique aujourd’hui.

Choix du processeur MediaTek Helio G80, basé sur un processus de 12 nm et avec une vitesse maximale de 2 GHz, il peut satisfaire presque n’importe quel utilisateur pas trop exigeant, puisqu’avec ce micro vous pouvez surfer, regarder des films et jouer à des jeux pas très lourds sans problème majeur.

L’écran, comme le processeur, est très milieu de gamme. Nous parlons d’un écran LCD TFT de 10,4 pouces avec une résolution WUXGA + (2000 x 1200), un format d’image 5: 3 et une luminosité maximale de 360 ​​nits. Idéal pour l’intérieur, mais pas pour l’extérieur ou les terrasses.

En termes de construction, le realme Pad est composé d’un corps en aluminium qui promet de se sentir bien dans les mains, et avec une épaisseur de seulement 6,9 mm, ce qui donne un poids sage de 440 grammes. Pas mal pour une grosse tablette.

A propos de l’autonomie, l’appareil realme est livré avec une batterie de 7 100 mAh qui prend en charge une charge rapide de 18 W via Type-C et prend également en charge la charge inversée. Realme m’assure qu’il donne 12 heures de vidéos sur YouTube.

Quant à prix et modèles voici à quoi ressemble la chose :

Modèle 3Go + 32Go (Wi-Fi) – 160 euros Modèle 3Go + 32Go (LTE) – 183 euros Modèle 4Go + 64Go (LTE) – 205 euros

La tablette est sortie aujourd’hui le 9 en Inde et arrivera en Espagne fin 2021, comme l’a confirmé la société elle-même dans un communiqué de presse.