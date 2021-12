realme Pad, la nouvelle tablette qui rivalise avec Xiaomi Pad 5, ne coûte désormais que 189 € avec ce coupon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Une nouvelle tablette de 10,4 pouces parfaite pour des heures et des heures à regarder des vidéos ou à surfer sur Internet.

raelme pad C’est la nouvelle tablette de la marque mobile bien connue Realme qui veut rendre les choses difficiles pour Xiaomi avec son nouveau Xiaomi Pad 5. Et c’est que le monde des tablettes bon marché avec Android commence à bouger de plus en plus et maintenant vous pouvez avoir un realme pad très bon marché.

Bien qu’il existe plusieurs configurations, vous pouvez maintenant obtenir cette version avec 64 Go pour seulement 199 euros en l’achetant dans PcComponentes, où ils ont également la livraison gratuite.

Tablette 10,4 pouces avec haut-parleurs Dolby Atmos, 64 ou 128 Go de stockage et puissance pour la lire, la parcourir ou l’utiliser pour produire du contenu.

Le prix d’origine de cette tablette est de 260 euros, mais la vérité est que malgré le fait qu’il vient d’être lancé, il peut être trouvé à de bons prix dans d’autres magasins.

Sur AliExpress Plaza, vous pouvez le trouver à 221 euros avec la livraison gratuite depuis l’Espagne. Et même Amazon le propose en promo, mais à 247 euros avec un stock disponible et prêt à être expédié rapidement grâce aux avantages de Prime.

C’est une tablette très bon marché parfait à utiliser pour consommer du contenu. C’est-à-dire, installez toutes ces applications de streaming et regardez des films, des séries et des vidéos de toutes sortes. Aussi pour les réseaux sociaux. Mais si vous ajoutez un clavier Bluetooth, vous pouvez également l’utiliser pour écrire ou générer du contenu.

Pas un mauvais prix pour une tablette de 10,4 pouces qui a 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Ce sont quelques-unes des meilleures tablettes Android que vous pouvez acheter dès maintenant dans différents segments de prix, à la fois des modèles de base et des modèles alternatifs à l’iPad Pro.

Si vous manquez de 64 Go, vous pouvez choisir le modèle avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage pour 249 euros en PcComponentes. Sur Amazon, il est également disponible pour 289,99 euros.

Cela peut être une tablette parfaite pour les enfants, qui ont tendance à dévorer le plus de vidéos et ce genre de tablettes bon marché est parfait pour eux.

