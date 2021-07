Realme Pad, la tablette realme peut être vue sur des photos divulguées et ce sont ses principales caractéristiques | La technologie

in

Realme élargit son catalogue de produits et, selon les rumeurs, l’un des appareils les plus proches est la tablette realme Pad. Maintenant, il a été vu sur de vraies photos et ses principales caractéristiques ont été divulguées.

La société chinoise realme travaille à la création d’un écosystème de produits connectés similaire à celui proposé par d’autres marques, comme Xiaomi ou Huawei.

Après le grand succès de ses téléphones portables (en Espagne c’est le constructeur qui a le plus progressé en 2020 et malgré sa jeunesse il s’est déjà imposé dans le top 7 des marques de smartphones dans le monde), la société a étoffé son catalogue avec des produits audio , wearables, téléviseurs et autres appareils connectés.

En fait, Il y a quelques semaines, la société a présenté en Espagne realme TechLife, sa plate-forme AIoT ouverte qui réunira tous vos appareils connectés, et nous avons déjà eu l’occasion de tester le realme TechLife Vacuum, son premier aspirateur robot.

Mais c’est seulement le début. Le catalogue de la marque recevra bientôt de nouvelles catégories d’appareils, dont la tablette realme Pad, qui viendra de la main de l’ordinateur portable realme Book, également répandu, comme l’a déjà confirmé Madhav Sheth, PDG de realme India.

À présent, la tablette realme a été vue dans la nature et nous pouvons jeter un œil à son design grâce à de vraies photos découvertes par SlashLeaks.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, les images ont été prises à distance et n’ont pas beaucoup de qualité, mais malgré cela, certaines caractéristiques peuvent être observées.

Parmi eux, on trouve le corps unibody mince, la finition en aluminium premium ou la saillie de la caméra arrière. À première vue, son design est assez similaire à celui de l’iPad Pro d’Apple.

Hormis ces détails de sa conception, selon les rumeurs le cerveau du realme Pad sera le processeur Snapdragon 870, qui sera accompagné d’un grand espace de stockage interne. Le système d’exploitation sera Android 11.

De plus, il est dit qu’il offrira une interconnectivité avec d’autres appareils realme, une fonctionnalité actuellement disponible sur les smartphones de l’entreprise.

Alors que l’existence de realme Pad a été confirmée par la marque, ce que nous ne savons toujours pas, c’est quand la présentation de l’appareil est prévue, il faudra donc patienter. Cependant, Selon les rumeurs, le lancement est imminent.