Realme Pad lancé en Inde avec une batterie massive et une connectivité 4G

TL;DR

Realme a annoncé la première tablette de l’écosystème de BBK Electronics. Le Realme Pad est une tablette Android 11 abordable avec une batterie de 7 100 mAh. Il a à la fois des variantes Wi-Fi et LTE.

BBK Electronics, la société mère de marques de smartphones comme OnePlus, Oppo et Realme, a enfin une tablette sur le marché.

Appelée Realme Pad, l’ardoise en alliage d’aluminium de 10,4 pouces est livrée avec un écran WUXGA+ (2 000 × 1 200). Il dispose d’une énorme batterie de 7 100 mAh qui, selon Realme, peut offrir 12 heures de lecture vidéo et 65 jours d’autonomie en veille. Il prend également en charge la charge de 18 W ainsi que la charge inversée pour alimenter d’autres appareils.

Bien que la capacité de la batterie du Realme Pad soit impressionnante et que son design ressemble à celui de l’iPad Air, ne vous attendez pas à ce qu’il rivalise avec les tablettes d’Apple. Le Realme Pad est plutôt une tablette Android abordable dotée de la puce MediaTek Helio G80. Le processeur octa-core alimente également certains smartphones économiques tels que Vivo, Samsung et autres.

En rapport: Les meilleures tablettes Android que vous pouvez acheter dès maintenant

Ailleurs, le Realme Pad dispose de quatre haut-parleurs avec certification Dolby Atmos et d’une caméra frontale de 8MP. Il y a aussi une caméra à l’arrière, mais Realme n’a pas révélé sa configuration.

La tablette est disponible en deux variantes, l’une avec Wi-Fi et l’autre avec connectivité 4G. Le modèle Wi-Fi de la tablette contient 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage. Pendant ce temps, la variante 4G ajoute également une option de stockage de 4 Go de RAM + 64 Go.

Pour le logiciel, la tablette utilise Realme UI pour Pad basé sur Android 11. Elle propose des fonctionnalités pratiques pour les lecteurs, notamment un mode de lecture dédié, un mode sombre, un mode nuit pour réduire la luminosité dans des conditions de faible luminosité et un mode soleil pour une luminosité maximale.

Le Realme Pad sera disponible dans les coloris Real Grey et Real Gold à partir de Rs 13 999 (~ 190 $) pour la version Wi-Fi, Rs 15 999 (~ 217 $) pour le modèle 3/32 Go 4G et Rs 17 999 (~ 244 $) pour la variante 4/64 Go 4G. Il n’y a pas encore de mot sur la disponibilité mondiale de la tablette pour l’instant, mais la tablette sera mise en vente en Inde le 16 septembre.