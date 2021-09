Realme Pad sera lancé le 9 septembre – voici ce que nous savons

Realme a annoncé que le premier onglet de la société chinoise devrait être lancé le 9 septembre. Et l’Inde serait la première zone géographique où l’onglet Realme ferait son apparition officielle.

Realme a annoncé dans un tweet que l’événement de lancement du Realme Pad aura lieu à 12h30 le jour même et a même mentionné que la languette est aussi fine que 6,9 ​​mm, ce qui est son argument de vente pour affronter la concurrence.

Fuite de conception de Realme Pad

D’après les termes, nous avons l’impression que la société espère que le Realme Pad sera en concurrence directe avec la dernière génération d’iPad d’Apple. Bien que les spécifications de conception semblent le suggérer, il reste à voir comment le système d’exploitation et l’expérience utilisateur globale se compareraient au leader du marché.

Les fuites de conception, qui étaient précédemment apparues sur le rapport Mysmartprice, semblent indiquer que le Realme Pad a peut-être emprunté dans une mesure non moindre aux iPad.

Le Realme Pad est livré avec des bords arrondis qui semblent avoir été découpés au laser. Le panneau arrière a un objectif de caméra dans le coin supérieur droit avec une ligne au milieu de la caméra. Certaines fuites prétendent que cela pourrait être un silo pour un stylet.

Les ports de l’appareil incluent un 3,5 mm pour l’audio et un USB-C pour le chargement. Il y a deux grilles de haut-parleurs à côté du port USB pour l’audio, et comme nous ne pouvons pas voir l’autre panneau, nous ne pouvons pas être sûrs que l’onglet prend en charge l’audio stéréo. La fuite montre deux couleurs – or et gris foncé.

Fuite des spécifications du Realme Pad

Cela fait un certain temps que le Realme Pad a été divulgué dans le monde entier et certaines spécifications ont été divulguées ici et là et cela suggère que l’appareil pourrait être équipé d’un écran Full HD+ de 10,4 pouces avec une résolution de 1080×2400 pixels et une densité de pixels de 325 PPI.

À l’intérieur, la tablette sera apparemment livrée avec un chipset octa-core Snapdragon 765G ainsi que 6 Go de RAM. Realme Pad peut être livré avec un stockage interne de 64 Go qui devrait être encore extensible jusqu’à 512 Go à l’aide d’un emplacement pour carte SD dédié.

Pour la photographie, la Realme Tab devrait être livrée avec une caméra arrière de 8 MP. Sur le devant, il y aura également un appareil photo 8MP pour les appels vidéo et les selfies pour ceux qui en ont envie. Realme Pad peut contenir une batterie de 7100 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 30 W via le port USB de type C. L’appareil fonctionnera sur le système d’exploitation Android 11.