Realme prépare un challenger alimenté par Google TV au Fire TV Stick 4K Max

in

Après avoir lancé son premier ordinateur portable et sa première tablette Android, Realme pourrait bientôt dévoiler son tout premier appareil de streaming. Bien que la société appartenant à BBK n’ait pas encore confirmé le lancement de l’appareil, le pronostiqueur Mukul Sharma (@stufflistings) a repéré le Realme 4K Google TV Stick dans une affiche pour la prochaine vente Big Billion Days de Flipkart.

Comme son nom l’indique, l’appareil prendra en charge la résolution 4K et fonctionnera sur la plate-forme Google TV. En termes de conception, l’appareil semble assez similaire à l’Amazon Fire TV Stick de troisième génération. Malheureusement, l’affiche ne révèle rien d’autre sur le Realme 4K Google TV Stick.

Source : Flipkart

Le Chromecast avec Google TV est actuellement le seul appareil de streaming exécutant la nouvelle interface Google TV. Cependant, Google prévoit d’étendre à terme la prise en charge de Google TV aux meilleurs appareils Android TV, y compris Shield TV de NVIDIA et Mi Box S de Xiaomi. Google TV devrait remplacer complètement Android TV d’ici la fin de 2022.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Même si Realme n’a pas commencé à taquiner le lancement du bâton de streaming, l’affiche confirme qu’il sera publié lors de la vente Big Billion Days en Inde. L’événement de vente devrait démarrer au début du mois prochain.

Le plus grand rival du Realme 4K Google TV Stick sera le récent Amazon Fire TV Stick 4K Max. La clé de streaming 4K apporte une amélioration impressionnante de 40 % des performances par rapport à son prédécesseur, ainsi que de nouvelles fonctionnalités telles que la prise en charge du Wi-Fi 6 et de Dolby Vision.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Android 2021

Le lancement officiel d’Android 12 approche à grands pas. Voici tout ce que nous savons

La cinquième et dernière version bêta d’Android 12 est officiellement arrivée, ce qui signifie que les développeurs Android prioriseront les corrections de bugs avant de lancer la version finale. Nous avons testé le système d’exploitation pendant des mois et savons à quoi nous attendre de la nouvelle version, quand elle arrivera sur quels téléphones et tout ce que vous devez savoir sur Android 12.