Realme s’apprête à rejoindre la cour des grands et prévoit de lancer des smartphones premium à plus de 50 000 roupies

Realme est actuellement en concurrence avec Xiaomi, sa sous-marque Redmi et les spin-off Poco, Samsung et Infinix.

Le fabricant chinois de smartphones Realme va bientôt entrer sur le marché haut de gamme, a annoncé le PDG Sky Li sur Twitter. Les nouveaux téléphones auront un prix catalogue de 800 $ (environ 59 500 Rs), a déclaré Li, qui a fondé la société.

Le développement verra Realme, jusqu’à présent un fabricant de smartphones à petit budget et de milieu de gamme, concurrencer Samsung et Apple qui dominent le segment haut de gamme. BBK Electronics, propriétaire de Realme, a tenté de briser le duopole Samsung-Apple avec Vivo, OnePlus et Oppo dans le segment haut de gamme avec des offres distinctes. Cependant, aucune des trois marques n’a réussi à générer une demande massive pour ses produits phares.

Alors que le tweet de Li annonce l’incursion de Realme sur le marché premium, il n’a révélé aucun autre détail, comme le moment où la société lancerait son premier appareil phare. Un rapport de la Chine plus tôt en novembre suggérait que le premier smartphone phare de Realme, au prix de 5 000 CNY (environ 58 200 Rs), arriverait sur les marchés au début de 2022.

C’est officiel : realme avance sur le marché haut de gamme avec des smartphones de plus de 800 USD. Qu’attendez-vous le plus du téléphone phare realme? – Sky Li (@skyli_realme) 12 novembre 2021

Realme a rejoint le marché des smartphones en mai 2018 en tant que filiale d’Oppo. Elle s’est séparée de sa marque sœur peu de temps après avec le lancement du Realme 1 et est entrée sur le marché de manière indépendante.

Realme est actuellement en concurrence avec Xiaomi, sa sous-marque Redmi et les spin-off Poco, Samsung et Infinix. Sa gamme de smartphones commence à partir d’un modeste Rs 7 499, allant jusqu’à Rs 37 999.

Depuis ses débuts, Realme a livré au total 100 millions de smartphones. Un rapport de Counterpoint indique que la société a enregistré une croissance de 135% en glissement annuel au deuxième trimestre 2021. Realme est quatrième parmi les cinq principaux fournisseurs de smartphones en Inde. Cependant, IDC a indiqué que sa part du marché indien a diminué de 5 % au troisième trimestre.

Malgré ce revers, Realme a de grands projets pour l’Inde, ayant étendu sa présence hors ligne avec 200 magasins exclusifs. Il prévoit d’étendre sa présence à 1 000 magasins exclusifs dans le pays.

Lire aussi | Le Realme GT 5G lance le tueur phare, une catégorie que OnePlus a abandonnée il y a des années

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.