Realme taquine les ambitions des téléphones pliables pour 2022

Realme pourrait être sur le point de lancer des téléphones pliables et des téléphones avec appareil photo sous-écran en 2022. Cela vient après un teaser du directeur marketing de la marque. À en juger par la stratégie de tarification de Realme, nous ne serions pas surpris non plus de la voir sous-estimer les goûts de Samsung.

Les téléphones pliables sont encore hors de portée de la plupart des gens. Bien sûr, vous pouvez maintenant avoir le Samsung Galaxy Z Flip 3 pour moins de 1 000 $, mais que faire si vous voulez un écran plus grand ? Eh bien, il semble que Realme soit la dernière entreprise à mettre tout son poids derrière la forme pliante d’ici 2022.

Xu Qi Chase, responsable marketing de Realme, a récemment publié un teaser pour Weibo, affirmant que les téléphones « sous-écran et pliables » deviendront « plus matures » à l’approche de la nouvelle année. Cette déclaration va probablement sans dire, mais elle signale probablement aussi l’intention de la marque de lancer des téléphones pliables et des appareils photo sous-écran.

2022 : L’année du pliable abordable ?

Notamment, nous avons vu de nombreuses entreprises de smartphones liées aux futurs pliables, notamment Vivo et Oppo. Nous n’avons encore vu aucune de ces sociétés lancer des téléphones pliables grand public, cependant, il est intéressant de noter qu’une autre marque BBK de Realme fait maintenant avancer le programme de pliage.

Selon les premières rumeurs, Oppo aurait reporté son téléphone pliable à 2022, qui pourrait inclure un écran pliable de 7,7 pouces et un écran extérieur beaucoup plus petit. D’autres rumeurs indiquaient un appareil Vivo plus grand, contenant un écran principal de 8 pouces et un écran externe de 6,5 pouces. On ne sait pas quelle philosophie de conception Realme adopterait.

Quoi qu’il en soit, si Realme envisage sérieusement de lancer un téléphone pliable en 2022, il entrera dans une arène dominée par Samsung. Bien que le Galaxy Z Fold 3 soit le grand téléphone pliable le plus raffiné à ce jour, il reste un investissement considérable de 1 800 $. Realme a traditionnellement sapé ses principaux rivaux avec ses téléphones phares. Utiliser la même stratégie avec son pliable pourrait nous donner l’alternative moins chère que les consommateurs attendent depuis longtemps.

Nous devrons attendre jusqu’en 2022 pour voir comment tout cela se déroulera et si Realme lance son premier pliable dans la nouvelle année.

