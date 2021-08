Realme tire un Apple et lance le chargement magnétique sans fil MagDart pour les appareils Android

in

La solution de charge sans fil MagDart comprend un chargeur magnétique sans fil de 50 W, que la société prétend être le plus rapide au monde. (Photos avec l’aimable autorisation de Realme)

Realme a lancé le premier système de charge magnétique sans fil au monde pour les appareils Android. La solution de charge sans fil MagDart comprend un chargeur magnétique sans fil de 50 W, que la société prétend être le plus rapide au monde, Realme Flash – le premier smartphone Android avec prise en charge de la charge magnétique sans fil – et une pléthore d’accessoires de charge magnétique.

La société chinoise, qui a fait des pas de géant pour devenir la marque de smartphones à la croissance la plus rapide, vise à devenir le pionnier de l’écosystème de charge magnétique sans fil à l’avenir. Apple, via MagSafe, est la seule autre marque à effectuer une charge magnétique sans fil à l’heure actuelle, mais la technologie ne fonctionne mieux qu’avec ses propres appareils.

Flash réel

Le premier concept de téléphone de la société est doté d’une batterie de 4 500 mAh pouvant prendre en charge des vitesses allant jusqu’à 50 W de charge sans fil MagDart. Cela chargera complètement la batterie du téléphone de 0 à 100 % en moins d’une heure – presque le même temps qu’il faut pour le chargeur filaire Realme 50W SuperDart.

Chargeur MagDart 50W

Chargé d’un système de refroidissement par air actif qui maintient la température de la carte mère et de la bobine à un niveau raisonnable, le chargeur MagDart 50 W dispose également d’un ventilateur puissant et compact qui peut éliminer la chaleur rapidement en aspirant un large flux d’air dans le chargeur pour maintenir la puissance à un niveau élevé. niveau pendant une période plus longue.

Chargeur MagDart 15W

Avec seulement 3,9 mm, le chargeur MagDart 15 W est 26,4 % plus fin que le chargeur MagSafe, mais reste plus rapide que MagSafe grâce à sa conception séparée de la bobine et de la carte. Il peut charger complètement la batterie de 4 500 mAh du Realme Flash en 90 minutes.

Banque d’alimentation MagDart 2-en-1

Livré avec une base de charge spéciale, le MagDart Power Bank peut être couplé pour devenir une station de charge verticale. Le téléphone peut se charger de la batterie externe, tandis que la base peut recharger simultanément la batterie. Pour une recharge en déplacement, la banque d’alimentation peut être retirée de la base et fixée au smartphone. La société a utilisé de l’aluminium en cuir végétalien blanc pour concevoir la banque d’alimentation.

Accessoires de l’écosystème MagDart

Pour la photographie de portrait, le MagDart Beauty Light peut être connecté au téléphone via MagDart et alimenté via la charge inversée du smartphone pour fournir une lampe de poche supplémentaire pour les selfies.

Le portefeuille MagDart, qui peut contenir trois cartes de crédit standard, sert également de béquille pour maintenir le téléphone en place lorsque vous regardez des films ou lors d’appels vidéo. Il peut contenir trois cartes de crédit standard.

L’étui de chargement Realme GT MagDart peut activer Realme GT compatible avec MagDart via un connecteur de type C pour permettre au téléphone d’être chargé sans fil à l’aide de la technologie MagDart.

