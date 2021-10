Realme UI 3.0 basé sur Android 12 est maintenant officiel : voici ce que vous devez savoir

Que souhaitez-vous savoir

Realme a annoncé une nouvelle version de son interface utilisateur personnalisée, basée sur Android 12. Realme UI 3.0 apporte un design rafraîchi avec des icônes 3D, plus d’options de thème, un nouveau moteur AI Smooth et une autonomie améliorée. Le produit phare de la société, Realme GT, recevra une mise à jour « d’accès anticipé » à Realme UI 3.0 plus tard ce mois-ci.

Plus tôt cette semaine, OPPO a officiellement dévoilé ColorOS 12, la dernière version de son skin personnalisé basé sur Android 12. Maintenant, la marque sœur d’OPPO, Realme, a annoncé RealmeUI 3.0 avec les meilleures fonctionnalités d’Android 12 et de nombreuses autres améliorations.

Realme UI 3.0 introduit un nouveau Fluid Space Design avec des icônes 3D et une gamme de couleurs beaucoup plus large que Realme UI 2.0. Realme a également mis à jour la fonction d’affichage permanent avec de nouveaux thèmes, notamment la possibilité de définir n’importe quelle photo en tant qu’écran d’affichage permanent.

Outre une interface utilisateur remaniée, la mise à jour promet également une amélioration significative des performances, grâce à un AI Smooth Engine. Realme UI 3.0 est censé réduire l’utilisation de la mémoire de 30% et améliorer les temps de lancement des applications de 13%. Realme revendique également une augmentation de 12% de la durée de vie de la batterie, ce qui semble assez impressionnant. Sur le plan de la confidentialité, Realme UI 3.0 permet aux utilisateurs de partager des photos sans les données EXIF ​​et d’empêcher les applications d’obtenir leur emplacement précis.

Realme UI 3.0 commencera à être déployé en tant que « mise à jour d’accès anticipé » au Realme GT plus tard ce mois-ci. Le meilleur téléphone Android de Realme ne sera pas le seul appareil à recevoir la mise à jour avant la fin de l’année. Les téléphones Realme GT Master Edition, GT Neo 2 5G, X7 Max et Realme 8 Pro devraient recevoir la mise à jour en décembre.

Les téléphones Realme X7 Pro, X50 Pro 5G, Realme 8 4G, Realme 8i, Realme 7 Pro, Narzo 50A, Narzo 30, C25 et C25s devraient être mis à jour vers Realme UI 3.0 au premier trimestre 2022. Realme X7, X3, K3 SuperZoom , Narzo 30 Pro 5G, Narzo 30 5G, Realme 8s et Realme 7 5G suivront au deuxième trimestre 2022.

