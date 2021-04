Realme Watch 2 est désormais officiel avec une batterie plus grosse, plus de modes sportifs

La Realme Watch 2 est maintenant officielle.La montre de deuxième génération de Realme contient une batterie plus grande, plus de modes de suivi de la condition physique et un prix inférieur.

Realme a lancé sa première smartwatch il y a un peu moins d’un an, mais ce n’était pas un début formidable. Maintenant, la société espère s’améliorer avec la Realme Watch 2.

Repérée pour la première fois en janvier en passant par la FCC, la Realme Watch 2 est presque identique à la Realme Watch originale. Cela comprend l’écran LCD rectangulaire de 1,4 pouces 240 x 240 et le placement des boutons principaux.

Le corps est un peu plus lourd à 38 grammes, mais il comprend désormais une batterie de 315 mAh – une mise à niveau notable par rapport à la cellule 160 mAh de la montre d’origine. La nouvelle batterie serait bonne pendant environ 12 jours entre les recharges du chargeur magnétique. Le corps de la Watch 2 est également classé IP68; bonne nouvelle pour les nageurs et ceux qui aiment faire du jogging dans les averses.

Le suivi de la condition physique – un point sensible majeur sur l’appareil précédent – gagne apparemment quelques améliorations sur la Watch 2. Il peut désormais suivre 90 modes de sport par rapport aux 14 de la montre d’origine.

Il est également livré avec un suivi intelligent du sommeil, un moniteur SpO2 et un moniteur de fréquence cardiaque.

La Watch 2 contient également des fonctionnalités de smartwatch. Commandes de la musique et de l’appareil photo et fonction de prise en charge des notifications, mais on ne sait pas si la montre permettra aux utilisateurs de répondre aux messages sur l’appareil.

Realme Watch 2: Prix et disponibilité

La Realme Watch 2 sera bientôt lancée en Malaisie pour 229 ringgit malais (~ 56 $). C’est un peu moins cher que le prix du ringgit malaisien original de la Realme Watch 299 (~ 73 $) dans le pays. Cela pourrait également être une bonne nouvelle pour d’autres marchés de lancement.

On ne sait pas quand la Realme Watch 2 sera disponible dans d’autres régions pour le moment, mais attendez-vous à ce qu’elle se batte avec les appareils portables à petit budget de Xiaomi et Amazfit.