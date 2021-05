Realme Watch 2, la nouvelle montre realme avec 90 modes sportifs et 12 jours d’autonomie | La technologie

Une nouvelle smartwatch vient de débarquer dans le catalogue realme. Nous parlons de la realme Watch 2, qui est livrée avec 90 modes sportifs et jusqu’à 12 jours d’autonomie. Ce sont ses caractéristiques, son prix et sa disponibilité.

L’année dernière, après plusieurs mois de rumeurs, la première smartwatch realme est arrivée sur le marché. La realme Watch a fait son apparition avec un design inspiré de l’Apple Watch et des fonctions intéressantes, comme la mesure de la saturation en oxygène dans le sang, à un prix très raisonnable.

Désormais, la société asiatique nous surprend avec la deuxième génération de cet appareil, qui présente quelques améliorations par rapport à son prédécesseur. La realme Watch 2 se démarque notamment pour offrir un suivi sportif optimisé– Par rapport aux 14 modes sportifs du modèle précédent, la nouvelle smartwatch suit jusqu’à 90 disciplines différentes, y compris la boxe, le rameur, le golf, la musculation, l’elliptique, la danse ou le yoga.

L’autonomie est un autre des points améliorés par rapport au modèle d’origine. Par rapport à la batterie 160 mAh du premier modèle, la nouvelle génération est livrée avec une batterie 315 mAh, ce qui lui permet d’étendre son autonomie. Ainsi, alors que la batterie de la realme Watch a duré jusqu’à 9 jours, son successeur offre une autonomie jusqu’à 12 jours d’utilisation continue.

La realme Watch 2 surveille votre fréquence cardiaque, Comprend un moniteur SpO2 pour mesurer la saturation en oxygène dans le sang, vous permet de suivre la qualité de votre sommeil et enregistre également votre niveau de stress.

Au niveau de la conception, il conserve les mêmes lignes que le modèle d’origine. Il est équipé d’un écran LCD de 1,4 pouces avec une résolution de 320 x 320 pixels. Le panneau est protégé par Gorilla Glass 3 et possède la certification IP68 pour la résistance à l’eau.

Dans le tableau suivant, vous pouvez voir les spécifications de la realme Watch 2:

Spécifications Realme Watch 2 Écran LCD 1,4 “| 320 x 320 px | 600 nits Capteurs Accéléromètre, capteur de fréquence cardiaque, SpO2 Batterie 315 mAh, jusqu’à 12 jours d’autonomie Fonctions Surveillance de la fréquence cardiaque 24h, moniteur de sommeil, moniteur d’oxygène dans le sang, rappel de sédentarité , rappel d’hydratation, podomètre, compteur de calories brûlées.90 modes sports Résistance à l’eau IP68 Compatibilité Android 5.0 et supérieur | iOS 11 ou supérieur Dimensions et poids 257,6 x 35,7 x 12, 2 mm | 38 g Prix 46 € au changement

Realme Watch 2: prix et disponibilité

La realme Watch 2 a été présentée en Malaisie et pour le moment nous ne savons pas quand elle sera disponible sur le marché international. Le prix auquel il sera mis en vente dans le pays asiatique sera de 46 euros au taux de change, et on ne sait pas combien cela coûtera quand il atteindra d’autres territoires.