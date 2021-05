Realme Watch 2 Pro: grand écran, GPS et jusqu’à 14 jours d’autonomie | La technologie

Un nouveau modèle vient de débarquer dans le catalogue de la smartwatch realme. Nous parlons de la realme Watch 2 Pro, qui est livrée avec un grand écran, un GPS et jusqu’à 14 jours d’autonomie. Ce sont ses caractéristiques, son prix et sa disponibilité.

Aujourd’hui a été le jour choisi par realme pour annoncer de nouveaux produits. La société asiatique a organisé un événement en Malaisie, et parmi les appareils qu’elle a présentés se trouve le Realme Watch 2 Pro, le frère aîné du realme Watch 2 que nous avons rencontré il y a quelques semaines.

Par rapport au modèle standard, la nouvelle smartwatch realme présente des améliorations intéressantes, tout en conservant un prix très modéré. Il se distingue surtout par son grand écran, pour avoir intégré le GPS et pour ses deux semaines d’autonomie.

La Realme Watch 2 Pro équipe un écran de 1,75 pouces, considérablement plus grand que celui de son frère cadet, qui mesure 1,4 pouces. Sa résolution est de 385 x 320 pixels, il a un taux de rafraîchissement de 30 Hz et une luminosité maximale de 600 nits. Il possède un catalogue de plus de 100 sphères, dont certaines animées.

Un autre des points forts de cette smartwatch est que il a un GPS intégré. Grâce à cela, il est capable d’enregistrer avec précision les itinéraires et les distances parcourues dans les activités de plein air, telles que la course à pied ou le vélo.

Les autres fonctions de mesure et de surveillance du sport sont les mêmes que celles offertes par la version standard. Il pourra enregistrer jusqu’à 90 disciplines sportives grâce à une future mise à jour, il dispose d’un moniteur SpO2, d’un capteur de fréquence cardiaque en temps réel, d’un moniteur de sommeil, de rappels de sédentarité et d’hydratation, d’un podomètre et d’un compteur de calories, entre autres fonctions.

Concernant l’autonomie, sa batterie est plus grosse que celle de son jeune frère et offre une durée légèrement plus longue, 14 jours au lieu des 12 jours du realme Watch 2.

Dans le tableau suivant, vous pouvez voir le Spécifications de realme Watch 2 Pro:

Caractéristiques Realme Watch 2Display 1,75 “| 320 x 385 px | 30 Hz | 600 nits Capteurs Accéléromètre, fréquence cardiaque PPG, batterie SpO2390 mAh, jusqu’à 14 jours d’autonomie Fonctionnalités de santé Mesure automatique de la fréquence cardiaque sur 24 heures, mesure de l’oxygène dans le sang, détection du sommeil, podomètre, calories consommées, distance, rappel d’hydratation, rappel de sédentarité, relevés d’activité Modes sportifs90RésistanceIP68CompatibilitéAndroid 5.0 et supérieur | iOS 11 ou supérieurDimensions et poids255,2 x 38,9 x 12,65 mm | 40 gPrix 66 € (48 € avec promotion de lancement)

Realme Watch 2 Pro: prix et disponibilité

Bien que la présentation ait eu lieu en Malaisie, realme a déjà précommandé la version globale. Il l’a fait via AliExpress, où vous pouvez l’acheter en prévente pour seulement 46,21 euros, une véritable aubaine au vu des avantages de cette montre.

Une fois la promotion terminée (au moment de la rédaction de cette nouvelle, il restait encore 18 heures), elle remontera à son prix officiel, qui sur AliExpress sera de 66,67 euros.