Realme Watch 2 Pro, Watch 2, Buds Wireless 2, Buds Wireless 2 Neo et Buds Q2 Neo lancés en Inde : vérifier les spécifications, le prix

Realme lance aujourd’hui une multitude de produits AIoT en Inde, notamment les montres intelligentes Realme Watch 2 Pro et Watch 2, les écouteurs de style tour de cou Buds Wireless 2 et Buds Wireless 2 Neo et les écouteurs Buds Q2 Neo véritablement sans fil. Le prix de Realme Watch 2 Pro en Inde est de Rs 4 999. La Montre 2 Rs 3 499. Les Buds Wireless 2 Rs 2 299. Les Buds Wireless 2 Neo Rs 1 499. Et, le prix Buds Q2 Neo en Inde est de Rs 1 599. Les Watch 2 Pro, Watch 2, Buds Wireless 2 et Buds Wireless 2 Neo seront disponibles à partir du 26 juillet tandis que le Buds Q2 Neo commencera à être expédié à partir du 29 juillet.

La Watch 2 Pro sera disponible à l’achat sur Realme.com et Amazon à partir du 26 juillet au prix de Rs 4 999. Realme le rendra bientôt disponible à l’achat sur les chaînes principales.

La Watch 2 sera disponible à l’achat sur Realme.com et Flipkart à partir du 26 juillet au prix de Rs 3 499. Lors de la première vente sur Flipkart, il se vendra à un rabais de 500 Rs, ramenant le prix à 2 999 Rs. Realme le rendra bientôt disponible à l’achat sur les chaînes principales.

Les Buds Wireless 2 seront disponibles à l’achat sur Realme.com et Flipkart à partir du 26 juillet au prix de Rs 2 299. Lors de la première vente sur Flipkart, il se vendra à un rabais de 300 Rs, ramenant le prix à 1 999 Rs. Realme le rendra bientôt disponible à l’achat sur les chaînes principales.

Les Buds Wireless 2 Neo seront disponibles à l’achat sur Realme.com et Amazon à partir du 26 juillet au prix de Rs 1 499. Lors de la première vente sur Amazon, il se vendra à un rabais de 100 Rs, ramenant le prix à 1 399 Rs. Realme le rendra bientôt disponible à l’achat sur les chaînes principales.

Le Buds Q2 Neo sera disponible à l’achat sur Realme.com et Flipkart à partir du 29 juillet au prix de Rs 1 599. Lors de la première vente sur Flipkart, il se vendra à un rabais de 300 Rs, ramenant le prix à 1 299 Rs. Realme le rendra bientôt disponible à l’achat sur les chaînes principales.

Fonctionnalités Watch 2 Pro, Watch 2, Buds Wireless 2, Buds Wireless 2 Neo et Buds Q2 Neo

La Watch 2 Pro dispose d’un écran couleur de 1,75 pouce, ce qui la rend 56 % plus grande que la Realme Watch d’origine. Il possède également un écran de résolution plus élevée (320 × 385 pixels) qui serait 58% plus lumineux à 600 nits. La montre intelligente contient des capteurs pour la détection de la fréquence cardiaque et le suivi de la SpO2 ou du niveau de saturation en oxygène du sang. Realme a également augmenté le nombre de modes d’entraînement de 16 à 90 dans cette nouvelle version. La montre intelligente est livrée avec un GPS double satellite et une batterie de 390 mAh conçue pour offrir jusqu’à 14 jours d’autonomie.

Pour la personnalisation, la Watch 2 Pro prend en charge plus de 100 cadrans, dont une série conçue par l’artiste et directeur artistique du studio de design Realme, Grafflex, basée sur les styles graffiti et street art.

La Watch 2 dispose d’un écran plus petit de 1,4 pouce qui conserve la plupart des fonctionnalités de la Watch 2 Pro intactes.

Les Buds Wireless 2 prennent en charge la suppression active du bruit jusqu’à 25 dB. Ceux-ci sont dotés de la puce R2 de Realme et de la technologie d’annulation du bruit d’appel Vocplus AI et sont livrés avec un pilote d’amplification des basses de 13,6 mm et une prise en charge de l’audio haute résolution Sony LDAC. Ils sont également livrés avec un mode de latence ultra-faible de 88 ms pour les jeux. Ceux-ci sont conçus pour offrir jusqu’à 22 heures de lecture et prendre en charge la charge de fléchettes.

Les Buds Wireless 2 Neo sont dotés de l’ENC ou de la suppression du bruit de l’environnement et contiennent un pilote d’amplification des basses de 11,2 mm et une faible latence de 88 ms ainsi que jusqu’à 17 heures de lecture revendiquée.

Enfin, les écouteurs Buds Q2 Neo TWS d’entrée de gamme sont livrés avec un pilote d’amplification dynamique des basses de 10 mm, un mode de jeu à faible latence de 88 ms et la suppression du bruit environnemental (ENC). Ils sont certifiés IPX4 et sont conçus pour offrir jusqu’à 20 heures de lecture sur une seule charge.

