Realme Watch T1, voici à quoi ressemble le design de la nouvelle montre intelligente realme | La technologie

Le catalogue realme smartwatch va recevoir un nouveau modèle. Nous parlons de la realme Watch T1, la nouvelle smartwatch que la société présentera demain. Voici à quoi ressemble votre conception.

Realme est une marque très prolifique et de temps en temps elle nous surprend avec le lancement de nouveaux produits. Demain, mardi 19 octobre, la société organisera un événement en Chine pour présenter le realme GT Neo2T et le realme 3Qs, mais ces deux smartphones auront de la compagnie sur scène.

Le fabricant asiatique a créé un nouveau profil sur Weibo pour ses montres intelligentes, et via ce canal a annoncé que lors de l’événement nous connaîtrons aussi le realme Watch T1. Il faudra attendre demain pour découvrir les fonctionnalités officielles, mais nous avons eu l’occasion de jeter un œil au design de ce nouvel appareil.

Comme vous pouvez le voir sur l’image que la marque a publiée sur Weibo et que nous vous avons laissée en tête de l’actualité, la realme Watch T1 présente un boîtier circulaire comme la realme Watch S et Watch S Pro, bien qu’avec une apparence plus raffinée .

Dans ce cas, au lieu de deux boutons physiques circulaires on retrouve deux boutons plats situés sur la lunette. En outre, la boîte a des lignes arrondies, contrairement aux arêtes vives de la realme Watch S.

Nous vous expliquons comment prendre la meilleure décision d’acheter une montre de sport, les modèles et ce que vous devez rechercher pour faire le meilleur choix et économiser de l’argent.

La realme Watch T1 est une montre de sport spécialement destinée aux jeunesD’où l’importance de son design, et il sera disponible en différentes finitions. Parmi eux, la finition Black Mint que nous avons rencontrée avec le realme GT Neo2 se démarque, qui combine dans ce cas le noir et le vert néon sur la sangle et les boutons.

C’est l’information officielle, mais des rumeurs nous ont parlé des fonctionnalités possibles du realme Watch T1.

Il serait équipé d’un cadre en acier inoxydable, doté d’un écran prenant en charge un taux de rafraîchissement élevé et résistant à l’eau et à la poussière. Il devrait également prendre en charge les appels vocaux Bluetooth.

Maintenant, nous ne pouvons qu’attendre demain pour connaître en profondeur tous les détails de la realme Watch T1, son prix et sa disponibilité. Arrivera-t-il bientôt dans notre pays ?