Realme X7 Max 5G avec Dimensity 1200, écran 120 Hz et charge rapide 50 W lancé en Inde

La conception de Realme X7 Max semble être un croisement entre le Realme X7 Pro et Realme 8 Pro. (Crédit photo: Saurabh Singh / Financial Express)

Realme X7 Max 5G a été lancé en Inde lundi 31 mai en tant que dernière offre phare de la marque dérivée Oppo dans le pays. Il s’agit notamment du troisième téléphone de la série Realme X7 après le Realme X7 et le Realme X7 Pro. Realme a également lancé le nouveau Realme Smart TV 4K dans des tailles d’écran de 50 et 43 pouces aux côtés du Realme X7 Max.

Prix ​​et disponibilité du Realme X7 Max India

Le Realme X7 Max commence à Rs 26 999 pour la variante de base avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage allant jusqu’à Rs 29 999 pour le modèle haut de gamme avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le téléphone sera mis en vente pour la première fois le 4 juin sur Realme.com, Flipkart et les chaînes principales.

Spécifications et fonctionnalités du Realme X7 Max

Le téléphone en question est livré avec un écran Super AMOLED de 6,43 pouces 1080p avec un taux de rafraîchissement rapide de 120 Hz (fréquence d’échantillonnage tactile de 360 ​​Hz) et une découpe de perforation pour la caméra selfie – il s’agit de 16 MP avec une ouverture f / 2,5. L’écran peut atteindre 1000 nits de luminosité bien que Realme ne mentionne pas s’il prend en charge un format HDR. Il n’y a pas non plus de mot sur le type de protection d’écran qu’il utilise sur le Realme X7 Max. Pour la biométrie, le téléphone dispose d’un lecteur d’empreintes digitales optique intégré.

Sous le capot, le Realme X7 Max dispose d’un SoC MediaTek Dimensity 1200 qui serait 22% plus rapide et 25% plus économe en énergie que le Dimensity 1000 Plus vu à l’intérieur du Realme X7 Pro. Les deux chipsets contiennent le même GPU Mali-G77. Realme utilise le stockage UFS 3.1 rapide (jusqu’à 256 Go) dans le Realme X7 Max, ce qui est une amélioration par rapport à UFS 2.2 vu dans Realme X7 Pro et Realme X7. Il n’y a pas de stockage extensible.

L’écran peut atteindre 1 000 nits de luminosité. (Crédit photo: Saurabh Singh / Financial Express)

Le Realme X7 Max dispose également d’un système de refroidissement par vapeur en acier inoxydable amélioré, ce qui serait une amélioration par rapport au système de refroidissement de vapeur à base de cuivre vu à l’intérieur du Realme X7 Pro.

Le téléphone exécute le logiciel Realme UI 2.0 basé sur Android 11 et est soutenu par une batterie de 4500 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 50 W (chargeur compatible dans la boîte). Il est livré avec deux haut-parleurs stéréo avec prise en charge Dolby Atmos et Hi-Res tout en conservant la prise casque. Les options de connectivité incluent NFC, Wi-Fi 6 et 5G (N1 / N28A / N40 / N41 / N77 / N78 / N79).

Pour la photographie, le téléphone dispose d’une configuration à trois caméras à l’arrière avec un principal 64MP (capteur Sony IMX682), un ultra grand angle 8MP et un autre macro shooter 2MP.

Le design du Realme X7 Max semble être un croisement entre le Realme X7 Pro et le Realme 8 Pro avec une combinaison d’éléments mats et brillants – et un slogan de taille «Dare to Leap» jeté dedans. Le téléphone est entièrement fait de plastique et Realme vante vraiment son profil mince (8,4 mm) et léger (179 grammes), ce qui est impressionnant compte tenu de tout le matériel puissant qu’il contient. C’est également le premier téléphone Realme de sa catégorie à avoir une classification IP officielle – c’est IPX4.

Spécifications, fonctionnalités, prix et disponibilité de Realme Smart TV 4K

Avec Realme Smart TV 4K, la société affirme qu’elle propose un «ensemble complet» avec des fonctionnalités haut de gamme telles que Dolby Vision et Dolby Atmos, des haut-parleurs quadri stéréo de 24 W et des cadres ultra-minces à 2,6 mm pour un écran à ratio corporel d’un énorme 97,2 pour cent.

Disponible dans des tailles d’écran de 50 et 43 pouces, le Realme Smart TV 4K est alimenté par un processeur MediaTek à 4 cœurs associé à 2 Go de RAM et 16 Go de stockage. Les options de connectivité incluent Wi-Fi 2,4 GHz / 5 GHz, infrarouge et Bluetooth 5.0, trois HDMI (un avec ARC), deux USB et AV, un tuner, un LAN, une sortie casque et COAX.

Realme Smart TV 4K est disponible dans des tailles d’écran de 50 et 43 pouces.

Les téléviseurs exécutent le logiciel Android TV et sont dotés de fonctionnalités telles que Chromecast et la commande vocale mains libres de l’Assistant Google.

Le Realme Smart TV 4K de 43 pouces a été lancé en Inde au prix de Rs 27 999. Le modèle de 50 pouces est au prix de Rs 39 999. Les téléviseurs seront mis en vente pour la première fois le 4 juin sur Realme.com, Flipkart et les chaînes principales.

