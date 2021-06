Realme X7 Max 5G fait ses débuts en Inde et se bat contre le Mi 11X de Xiaomi

En mars, Realme a dévoilé son premier téléphone alimenté par Dimensity 1200 en Chine, surnommé le GT Neo. La société a maintenant lancé le téléphone en Inde sous le nom de Realme X7 Max 5G pour prendre en charge les meilleurs téléphones Android de OnePlus, Samsung et Xiaomi dans le segment de milieu de gamme.

Le Realme X7 Max 5G est livré avec un écran AMOLED de 6,43 pouces qui offre un taux de rafraîchissement impressionnant de 120 Hz et comprend une découpe perforée pour une caméra selfie de 16 MP dans le coin supérieur gauche. L’écran couvre également 100 % de la gamme de couleurs DCI-P3 et a un taux d’échantillonnage tactile élevé de 360 ​​Hz. Realme a associé le chipset Dimensity 1200 à l’intérieur du X7 Max 5G avec jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage UFS 3.1. Le téléphone vante également un système de refroidissement à chambre à vapeur en acier inoxydable, censé aider à réduire la température centrale jusqu’à 15 ° C (59 ° F).

Dans le département de la caméra, le Realme X7 Max 5G dispose d’une configuration à triple objectif avec un capteur principal Sony IMX682 de 64 MP, un objectif ultra-large de 8 MP et un objectif macro de 2 MP. Le X7 Max 5G contient également une batterie de 4 500 mAh avec prise en charge de la technologie de charge SuperDart 50 W de Realme. Realme dit qu’il ne faut que seize minutes pour que la batterie du téléphone soit chargée de 0 à 50%. Du côté logiciel, le dernier mid-ranger de Realme exécute Realme UI 2.0 basé sur Android 11.

Realme X7 Max 5G sera disponible à l’achat en Inde à partir du 4 juin via Flipkart, Realme.com et les magasins hors ligne à travers le pays. Il a été au prix de 26 999 ₹ (370 $) pour la version 8 Go / 128 Go et 29 999 ₹ (415 $) pour la version 12 Go / 256 Go. Le téléphone est disponible en trois couleurs : Asteroid Black, Mercury Silver et Milky Way.

