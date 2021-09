RealNetworks lance son premier produit matériel, un kiosque qui vérifie l’utilisation correcte du masque facial

Un nouveau kiosque MaskCheck dans le hall du siège de RealNetworks à Seattle, démontré par Frederick Savoye, vice-président des consommateurs, des médias et du cloud. (Photo RealNetworks)

Depuis ses débuts en tant que pionnier du streaming audio jusqu’à sa récente expansion dans la technologie de reconnaissance faciale, RealNetworks s’est concentré sur les logiciels et les services tout au long de ses 27 ans d’histoire. Mais la pandémie pousse de nombreuses entreprises à essayer de nouvelles choses, et le pilier logiciel se lance pour la première fois dans le matériel.

Le nouveau MaskCheck Kiosk de RealNetworks, lancé mercredi pour un prix de lancement de 995 $, promet de détecter rapidement et de manière fiable si les personnes qui passent portent des masques faciaux. Mesurant un peu plus de 4 pieds de haut et pesant 27 livres, le MaskCheck Kiosk utilise un iPad 8 préinstallé. Une batterie interne dans la base se charge lorsqu’elle est branchée et dure jusqu’à trois jours.

L’idée est d’encourager et de renforcer l’utilisation appropriée du masque facial, idéalement en laissant à la technologie le soin d’éviter ce qui peut devenir des interactions gênantes ou conflictuelles.

“Nous n’essayons pas de faire une quelconque déclaration politique ici”, a déclaré Rob Glaser, PDG de RealNetworks, lors d’une démonstration virtuelle du kiosque cette semaine. « Nous essayons simplement de lancer un produit qui, selon nous, rendra le monde meilleur. »

Le kiosque utilise le logiciel gratuit MaskCheck que la société basée à Seattle a introduit en décembre pour iOS et Android. RealNetworks dit avoir entendu des entreprises et des organisations qui ne voulaient pas avoir à se soucier de proposer leurs propres méthodes de fortune pour installer ou positionner des tablettes exécutant MaskCheck dans les magasins, restaurants, écoles, hôpitaux, bureaux ou autres lieux publics.

RealNetworks affirme que MaskCheck fonctionne en moins d’une seconde, avec une précision supérieure à 90 %, fournissant des repères visuels et audio qui permettent aux passants de savoir s’ils portent correctement un masque ou non.

Glaser a déclaré que RealNetworks avait choisi de positionner le MaskCheck Kiosk à un prix beaucoup plus bas que les appareils de détection de masque existants, qui peuvent se vendre 2 500 $ ou plus. L’entreprise ne perd pas d’argent sur le produit, mais elle ne gagne pas beaucoup, a-t-il déclaré.

Le prix régulier en dehors de la promotion de lancement sera de 1 195 $. Le kiosque peut être acheté en ligne pour être livré aux États-Unis et au Canada.

Le logiciel MaskCheck reste également disponible gratuitement seul. Il est basé sur la technologie SAFR de RealNetworks, qui est utilisée dans d’autres scénarios pour la reconnaissance faciale. Cependant, la société affirme que l’application MaskCheck n’utilise pas la reconnaissance faciale ni ne cherche à identifier la personne.

Les sites peuvent décider d’utiliser MaskCheck pour collecter passivement des données sur le port du masque ; offrir des rappels visuels sur le port correct des masques ; ou pour utiliser l’application pour aider à faire respecter la conformité, empêchant les gens d’entrer dans un espace particulier à moins qu’ils ne portent correctement un masque.

RealNetworks a collaboré sur MaskCheck avec l’équipe de recherche internationale COVID-19, une coalition de scientifiques coordonnant des projets liés à COVID-19, y compris des recherches qui ont démontré l’efficacité des masques pour ralentir la propagation du virus qui cause la maladie.

Les caractéristiques du kiosque MaskCheck comprennent une boucle dans la base pour verrouiller le kiosque avec un câble de sécurité. La société note que l’iPad préinstallé peut être réutilisé plus tard si le kiosque n’est plus nécessaire après la pandémie.

La reconnaissance faciale et l’intelligence artificielle sont des domaines de croissance pour RealNetworks, les revenus de SAFR ayant augmenté de 282 % au deuxième trimestre clos le 30 juin. Le chiffre d’affaires global de la société a baissé de 8 % à 14,6 millions de dollars au deuxième trimestre, avec une perte nette de 1,4 million de dollars. .

Les secteurs d’activité établis de RealNetworks sont les licences et les abonnements aux médias grand public, y compris les technologies de codec vidéo et son logiciel RealPlayer ; services et technologies pour les opérateurs mobiles ; et des jeux vidéo occasionnels pour appareils mobiles et ordinateurs.

Maintenant que RealNetworks s’est essayé au matériel, l’entreprise a-t-elle en tête des périphériques supplémentaires, peut-être dans d’autres domaines de son activité ?

“Aujourd’hui, c’est ce que nous annonçons”, a déclaré Glaser, avec une lueur entrepreneuriale dans les yeux. « Nous verrons où cela mène. De petits glands poussent parfois des séquoias géants, donc on ne sait jamais.