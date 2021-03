Les nouvelles: RealNetworks a publié mercredi un nouveau produit visant à bloquer les appels automatisés, qui sont en hausse et sont devenus la principale plainte des consommateurs auprès de la FCC.

La technologie: Appelé KONTXT for VOICE, le logiciel utilise des modèles d’IA qui sont formés pour prédire si un appel entrant est du spam sur la base d’une analyse de la voix et de l’intention. Deux «grandes» sociétés de télécommunications utilisent les premières versions du produit. Il s’appuie sur la technologie KONTXT lancée par RealNetworks en 2017 pour aider les opérateurs de téléphonie mobile à déterminer comment prioriser la livraison de messages texte. Dans un communiqué de presse, RealNetworks a déclaré qu’il avait pour objectif de «mener la charge dans la bataille contre le spam et la fraude coûteux».

Le problème: Les appels automatisés ont augmenté de 26% d’une année sur l’autre en février, selon RoboKiller. Un rapport de Hiya – une startup de Seattle qui développe également une technologie pour bloquer les appels de spam – a noté que les escrocs ont exploité la crise du COVID-19 avec diverses escroqueries. La semaine dernière, la FCC a infligé une amende de 225 millions de dollars à deux télévendeurs, la plus grande amende de son histoire. Les appels frauduleux ne sont pas seulement gênants mais entraînent également des ramifications financières.

Les affaires: KONTXT for VOICE est le dernier produit de RealNetworks. La société de médias numériques de longue date basée à Seattle est devenue connue pour sa technologie de diffusion multimédia en continu et sa branche de jeux. En 2018, la société a déployé son logiciel de reconnaissance faciale SAFR qui est maintenant utilisé pour la conformité en matière de santé publique au milieu de la pandémie.

Le chiffre d’affaires de la société pour 2020 était de 68,1 millions de dollars, en hausse de 3%. RealNetworks a déclaré que les revenus de deux domaines de croissance clés – sa technologie de reconnaissance faciale et les jeux mobiles gratuits – ont augmenté de 110% sur l’année. La perte nette pour 2020 était de 4,8 millions de dollars, une amélioration par rapport à sa perte nette de 15,1 millions de dollars l’année précédente.