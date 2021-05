RealReal revient à GMV Growth – WWD

RealReal Inc. est en train de rebondir – une fois de plus visiter les maisons des gens pour collecter des stocks d’occasion et ouvrir de nouveaux magasins – mais la fondatrice et directrice générale Julie Wainwright pense que tout n’est pas revenu à la normale.

«Quelle différence fait une année», a déclaré Wainwright lors d’une conférence téléphonique avec des analystes couvrant les résultats du premier trimestre, qui ont montré des pertes nettes plus importantes mais une dynamique des ventes. «Il y a beaucoup d’enthousiasme positif chez les employés et l’équipe. Nous voyons des gens enthousiastes à l’idée de magasiner sur le site, de magasiner dans les magasins. Nous espérons que cela continuera. Et honnêtement, il s’agit de faire vacciner les gens à ce stade et que le gouvernement s’arrête avec leurs trousses de soins.

Il s’agit d’une référence aux dépenses gouvernementales, qui visent à aider les gens et l’économie pendant la pandémie, mais qui, selon certains, ont rendu plus difficile le pourvoi d’emplois à bas salaires.

Wainwright a déclaré que le salaire de départ de The RealReal était de 17 $ l’heure, mais qu’il était difficile de combler les postes vacants car, selon elle, les gens semblent choisir de vivre sur le soutien du gouvernement à la place.

«Il y a un certain recul», a déclaré Wainwright. «Ce que nous entendons, et c’est uniquement anecdotique, que le gouvernement les paie trop cher pour ne pas travailler… Ce que nous entendons, c’est que certaines personnes préfèrent rester à la maison. Je dirais donc que j’espère vraiment que le gouvernement cessera de subventionner les travailleurs. Je pense qu’il y a quelque chose dans les faibles chiffres du chômage…. Devons-nous augmenter nos salaires? Non, nous n’avons pas à faire ça. Nous pensons que tout va égaliser. Donc, si vous pensez au nombre de personnes à Perth [Amboy, N.J.], environ 725, nous avons 50 ouvertures. Nous n’avons jamais eu autant d’ouvertures. Donc, dans l’ensemble, tout va bien, mais nous n’avons jamais eu autant de postes vacants et avons dû recruter aussi durement pour les combler, car ils ont tendance à être de très bons emplois par rapport aux autres emplois de la région.

(Wainwright a reçu l’an dernier un salaire de près de 366 000 $ ainsi que des attributions d’actions évaluées à 4,9 millions de dollars et dépendant du cours de l’action).

La dotation en personnel – qui est sans aucun doute un problème pour d’autres entreprises – n’est que l’un des nombreux changements auxquels le RealReal est confronté alors que l’économie commence à rouvrir.

Les pertes nettes de la société au premier trimestre se sont élargies à 56 millions de dollars, ou 62 cents par action, contre 38,5 millions de dollars, ou 44 cents, il y a un an. Les pertes ajustées correspondaient à 49 cents par action et étaient en ligne avec les résultats que Wall Street avait tirés au crayon.

Les revenus pour les trois mois terminés le 31 mars ont augmenté de 26,6 pour cent à 98,8 millions de dollars, contre 78 millions de dollars. Le résultat a dépassé le gain de 17,9% prévu par les analystes.

Le volume brut des marchandises – ou la valeur des marchandises vendues sur la plate-forme – a augmenté de 27% à 327 millions de dollars après avoir chuté de 1% au quatrième trimestre.

Les investisseurs se sont montrés prudents dans le rapport sur le marché secondaire lundi et ont échangé des actions de The RealReal en baisse de 10,9% à 20,31 $, le laissant avec une capitalisation boursière de 1,8 milliard de dollars. Les actions ont chuté de 5,2% supplémentaires dans les échanges après les heures d’ouverture après la mise à jour trimestrielle.

Mais le mois dernier, la société a franchi une étape importante en versant un total de 2 milliards de dollars de commissions à l’expéditeur, argent que de nombreux vendeurs ont utilisé pour acheter plus de luxe.

Cette étape importante – et la croissance du GMV – se sont révélées des répit bienvenus après une année difficile.

Wainwright a déclaré dans un communiqué: «Après plus d’un an à relever les défis difficiles créés par COVID, nous sommes extrêmement heureux d’annoncer notre retour à la croissance. Alors que nous nous appuyons sur notre élan récent et que nous progressons vers la rentabilité, nous restons concentrés sur les gains d’échelle et d’efficacité opérationnelle. Bien que la pandémie limite notre visibilité, avec notre retour à la croissance et la distribution généralisée de vaccins, nous sommes optimistes que nos performances continueront de s’améliorer de manière significative tout au long de 2021. »

La société continue de renforcer sa présence physique avec de plus petits «magasins de quartier» et est en passe d’en ouvrir 10 d’ici la fin de ce trimestre. Le RealReal a également repris les rendez-vous de conciergerie à domicile dans tout le pays en avril, se rapprochant de la source des biens d’occasion.

Il y a des signes d’approvisionnement refoulé lorsque l’entreprise entre chez les gens. Et Wainwright a noté que, là où un ramassage à domicile aurait donné 17 à 20 unités avant la pandémie, la moyenne peut maintenant être de 30 unités par visite.

Une lettre aux actionnaires de Wainwright et du directeur financier Matt Gustke a déclaré: «Nous avons amené 1,5 million de membres supplémentaires dans notre communauté en [the first quarter], en les sensibilisant à la valeur durable des produits de luxe et en les poussant vers une consommation plus consciente. Nous avons également ajouté le plus grand nombre trimestriel de nouveaux expéditeurs à ce jour sur notre marché en [the quarter]et, en avril, dépassait 2 milliards de dollars en paiements cumulatifs de commissions aux expéditeurs. Nous sommes passés du paiement de 1 milliard de dollars de commissions au cours des huit premières années au paiement du prochain milliard de dollars au cours des deux dernières années, aidant notre communauté à monétiser les pièces qu’elle ne porte plus ou n’utilisant plus et contribuant à un avenir plus durable.

Le RealReal a déclaré que Gustke avait décidé de quitter l’entreprise après huit ans – une course qui a vu l’entreprise s’établir, se développer et finalement devenir publique en 2019. Il continuera à servir en tant que directeur financier jusqu’à son départ à la fin de l’année ou lorsqu’un successeur est trouvé.

«Être à l’intérieur pour devenir un leader de l’industrie et construire un mouvement massif pour développer l’économie circulaire et réinventer la revente de luxe a été extrêmement gratifiant», a déclaré Gustke.

Dans le cadre de l’équipe qui a rendu public The RealReal, Gustke et Wainwright ont ouvert ce qui est en train de devenir un secteur de la mode d’occasion à part entière à Wall Street, étoffé par les introductions en bourse cette année de Poshmark et ThredUp.

Bien qu’ils aient tous leur propre objectif – The RealReal est le spécialiste du luxe, Poshmark est une plate-forme peer-to-peer et ThredUp exploite un marché géré – ils sont également des oiseaux d’une plume.

Ils sont tous arrivés sur le marché avec un éco-pitch car ils ne dépendent pas d’usines lointaines et de nouveaux matériaux, puisent dans un consommateur nouvellement obsédé par l’épargne et empêchent les biens d’entrer dans les décharges.

Au niveau commercial, ils ne suppriment pas autant les intermédiaires que, par exemple, un détaillant vertical comme Warby Parker. Au lieu de cela, ils ont coupé la première moitié de la chaîne d’approvisionnement, en utilisant des produits déjà fabriqués et sous-utilisés dans les placards des gens.

Mais maintenant qu’ils sont publics – et presque par définition obsédés par la croissance, bien qu’ils puissent retenir l’esprit animal des investisseurs pendant un certain temps – ils recherchent tous également des moyens de se développer.

Cela signifie en partie travailler plus étroitement avec les marques qui cherchent à parler aux acheteurs de nouvelles manières et via de nouveaux points de vente ou simplement à déplacer un stock excédentaire.

Et une partie de cela semble également être de prendre des produits d’occasion sur le marché et d’en faire quelque chose de nouveau, une sorte d’art trouvé pour la mode.

WWD a rapporté lundi que The RealReal embauche un créateur de mode senior pour ce qui semble être un programme naissant de «marque privée».

Dans une offre d’emploi, The RealReal a déclaré qu’il recherchait un designer à New York ou à San Francisco pour définir «la direction générale du développement conceptuel et final des lignes de produits au sein du TRR (marque privée)». La recherche est celle d’un «concepteur chevronné avec une expérience de bout en bout dans tout le processus de conception, de l’étude de marché à l’esquisse, aux spécifications et à l’ajustement», qui «aidera à lancer une série d’initiatives stratégiques autour du développement de produits durables et de l’upcycling».

Un représentant de The RealReal a déclaré que le travail concernait des projets spéciaux.

Même ainsi, la recherche et le nombre croissant de programmes d’upcycling dans la mode suggèrent que les joueurs de seconde main viennent pour plus qu’une simple tranche de l’industrie de la mode.

Le RealReal a peut-être été le premier sur le marché, mais il devra encore faire ses preuves auprès de certains.

Les analystes surveillent l’entreprise de près.

Une note de recherche de Jane Hali & Associates avant le rapport notait: «L’élan est favorable sur le marché de la revente de luxe; cependant, RealReal reste un acteur faible dans le paysage de la revente. »

Hali a déclaré que la société «continue de lutter pour attirer de nouveaux expéditeurs en raison de leur commission de 55%. D’autres concurrents ont de meilleurs tarifs. Par exemple, Vestiaire Collective propose désormais des “Aucuns frais de vente” à tous les expéditeurs qui sont de nouveaux vendeurs, qui vendent un article de moins de 300 $ ou qui répertorient des articles de leurs 20 plus grandes marques à un prix inférieur à 500 $. “

